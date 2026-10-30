Claudia Sheinbaum reveló los detalles del homenaje para Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Palacio de Bellas Artes de este 30 de octubre de 2026.

La presidenta resaltó que este homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas dará inició a las 12:00 horas, para reconocer sus aportaciones a la historia de México.

Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas fue organizado por su familia, revela Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que el homenaje que se realizará a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue organizado por su familia.

Desde la conferencia mañanera del 30 de octubre, Claudia Sheinbaum compartió que el homenaje que dará inició a las 12:00 horas, también fue organizado con el apoyo de Claudia Curiel, secretaria de Cultura.

“El día de hoy se hace un homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes, los prepararon la familia y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que tiene varios eventos en su agenda en otros estados; sin embargo, buscará acudir al homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas “si nos es posible”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) invitó a la ciudadanía a acudir al homenaje de cuerpo presente en el vestíbulo de Bellas Artes para reconocerlo como “figura fundamental de la vida política nacional e impulsor de la apertura democrática en México”.

“Un espacio para recordar su historia, reconocer sus aportaciones y honrar la huella que dejó en nuestro país.Vestíbulo del Palacio de Bellas Artes” INBA

Sheinbaum recuerda fraude electoral de 1988: Triunfó Cárdenas pero no lo reconocieron

Por otra parte, Claudia Sheinbaum recordó el fraude electoral de 1988 donde Cuauhtémoc Cárdenas ganó pero “no le reconocen el triunfo”.

De acuerdo con la presidenta, es necesario seguir hablando de la historia política del país porque los jóvenes no lo recuerdan y no saben que “el momento de libertad que vivimos el día de hoy no existía” en las décadas de 1980 y 1990.