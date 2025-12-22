La noche del 21 de diciembre de 2025 se reportó una balacera en el restaurante Luau de la Zona Rosa en la Ciudad de México (CDMX) donde fue asesinado Óscar Ruiz Domínguez.

¿Quién fue Óscar Ruiz Domínguez?

¿Cuántos años tenía Óscar Ruiz Domínguez?

¿Cuál era el signo zodiacal de Óscar Ruiz Domínguez?

¿Óscar Ruiz Domínguez tenía esposa?

¿Óscar Ruiz Domínguez tenía hijos?

¿Qué estudió Óscar Ruiz Domínguez?

¿Cuál fue la trayectoria de Óscar Ruiz Domínguez? y más

Óscar Ruiz Domínguez era un empresario de Sinaloa que se encontraba en la Ciudad de México (CDMX) desde hacía pocos días.

El 21 de diciembre de 2025 fue asesinado a balazos cuando cenaba en el restaurante Luau Zona Rosa, donde fue atacado junto con sus acompañantes.

De acuerdo con los reportes alrededor de las 20:00 horas una motocicleta arribó al Luau Zona Rosa y disparó en contra de una mesa donde había 3 personas, dos hombres y una mujer.

De acuerdo con las autoridades, el agresor disparó en 12 ocasiones en contra de los hombres, donde Óscar Ruiz Domínguez resultó gravemente lesionado; murió en el lugar.

De acuerdo con los reportes, Óscar Ruiz Domínguez tenía 41 años de edad al momento de su asesinato.

Se desconoce si Óscar Ruiz Domínguez tenía o no esposa.

De la misma manera no se sabe si tenía o no hijos.

No se conoce el último grado de estudios del empresario Óscar Ruiz Domínguez.

De acuerdo con los reportes, Óscar Ruiz Domínguez es un empresario del ramo hotelero en Mazatlán, Sinaloa.

A pesar de que se ha informado que el hombre asesinado en el restaurante Luau de Zona Rosa sería el empresario Óscar Ruiz Domínguez, se ha dicho que podría ser en realidad un narcotraficante.

De acuerdo con algunos reportes, el hombre asesinado podría ser Óscar Medina González, un narcotraficante, presunto jefe de seguridad de la facción del Cártel de Sinaloa de Los Chapitos, identificado con el alias de “El Panu”.

Cabe señalar que por Óscar Medina Estados Unidos ofrece una recompensa de 4 millones de dólares.