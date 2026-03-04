La autopista México-Querétaro será de 12 carriles, el proyecto forma parte del Programa de Infraestructura Carretera que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el objetivo de descongestionar la salida de CDMX que va hacia Querétaro, se aumentarán tramos carreteros y el número de carriles.

Confirman que la autopista México-Querétaro será de 12 carriles

Jorge Mendoza Sánchez, Director general de Banobras, confirmó que la autopista México-Querétaro tendrá una ampliación a 12 carriles entre ambos sentidos.

En la Conferencia del Pueblo de este 4 de marzo, Mendoza Sánchez señaló que se busca descongestionar una de los ejes carreteros más importantes del país.

Autopista México-Querétaro (Énfasis Comunica vía X)

El Director general de Banobras anunció que ya se trabaja en la licitación del proyecto carretero de las calles laterales de la México-Querétaro.

La iniciativa forma parte del Programa de Infraestructura Carretera en el que se cuenta con el esquema Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO).

En total hay 11 proyectos tipo CMRO, incluidos el de las calles laterales a la México-Querétaro.

Se trata de proyectos autofinanciables con contratos de corto o mediano plazo, donde el sector privado participa en la inversión y asume riesgos.

Los pagos de esos proyectos están sujetos al cumplimiento de los estándares de desempeño.

Esto porque que existe un supervisor independiente que garantizará el cumplimiento.

Además de la autopista México-Querétaro, el Programa de Infraestructura Carretera tiene algunos proyectos carreteros en la entidad:

San Juan del Río-Querétaro

Libramiento Noreste Querétaro