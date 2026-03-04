Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este 4 de marzo, se revelaron detalles sobre la ampliación vial Tepalcapa-Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro, una de las más usadas en el país.

“Es una ampliación de 10 a 12 carriles con calles laterales. Estamos esperando una inversión de alrededor de 15 mil millones de pesos, mas los derechos de vía; estamos esperando una ejecución de alrededor de 30 meses, estamos esperando también 800 empleos directos, 1200 indirectos.” Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras y Servicios Públicos

Asimismo, Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras y Servicios Públicos, reveló que esta ampliación vial en la carretera de Tepalcapa-Tepotzotlán, surge de la necesidad ante la cantidad de transito diario que utiliza estas vías, las cuales, de acuerdo a las cifras, son entre 210 mil vehículos diarios.

¿Qué es lo que se hará en el proyecto de ampliación vial Tepalcapa-Tepotzotlán?

Tal y como se reveló durante la mañanera de este 4 de marzo, se espera comenzar un proyecto de ampliación vial en la carretera de Tepalcapa-Tepotzotlán, la cual llevará un total de 30 meses realizarlo.

De acuerdo a los detalles que se ofrecieron, esto es lo que se planea realizar con dicho proyecto que ayudará a una mejor transición de los más de 210 mil vehículos que utilizan esta vía:

Descongestionar la zona industrial de Querétaro

Incrementar la capacidad de la vía para incrementar los vehículos de carga de los de corto itinerario de los de largo itinerario

Mejorar la conexión comercial del centro con el norte del país

Ampliar el número de carriles

Modernizar las calles laterales y las casetas

Cabe mencionar que la autopista México-Queretaro, es una de las salidas principales de la zona metropolitana de la Ciudad de México hacia el norte, por lo que además de generar 800 empleos directos, 1200 indirectos, se pretenden disminuir los tiempos de traslado.

De igual manera, Claudia Sheinbaum aseguró que este proyecti de la Ruta 57, impulsado por Banobras, pretende conectar con cruces fronterizos en Nuevo Laredo y Piedras Negras, el cual forma parte de un plan de 18 obras de infraestructura con inversión mixta público-privada.

Reiterando que este proyecto está enfocado en modernizar 1,450 km de carreteras en 11 estados para mejorar la conectividad nacional.