Revelan fotos del choque múltiple que paralizó la autopista México-Querétaro.

Hoy jueves 5 de marzo se dio un choque entre vehículos de carga en la Autopista México-Querétaro, en el kilómetro 53.

En redes sociales, se difundieron fotos del choque múltiple en la autopista México-Querétaro, el cual provocó el cierre de la circulación con dirección a CDMX.

De acuerdo con los reportes, el percance tuvo lugar en dirección norte a sur, a la altura de Coyotepec y Jorobas, hacia Tepotzotlán, Estado de México.

Choque múltiple que paraliza la autopista México-Querétaro (Especial)

Las imágenes que circulan sobre el choque muestran cómo quedaron las unidades de transporte de carga tras el impacto.

En el incidente estuvieron involucrados un camión de desechos y un camión nodriza.

Al lugar arribaron equipos de emergencia para atender a las personas lesionadas.

Además de que se registró el cierre de la circulación por maniobras de grúas para retirar las unidades siniestradas, lo que provocó una importante carga vehicular en la zona.

Restablecen circulación de la autopista México-Querétaro tras choque múltiple

A través de redes, la CAPUFE informó cerca de las 7:47 de la noche de este jueves 5 de marzo 2026 que la circulación en la autopista México-Querétaro había sido restablecida.

No obstante, la circulación opera con reducción de carriles, ya que personal continúa con labores de limpieza.

Por lo que exhortaron a las personas para que manejaran con precaución.