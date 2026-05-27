El diputado Hugo Eric Flores Cervantes habló sobre la reciente solicitud de juicio político presentada por legisladores de Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Aseguró que el proceso se encuentra estancado legislativamente debido a que no se ha instalado la subcomisión de examen previo necesaria para validar los requisitos.

“Ahorita a nosotros no nos ha llegado ningún juicio político en esta legislatura. Ni el de Rocha Moya, ni el de Maru Campos, porque la subcomisión no se ha instalado” Hugo Eric Flores Cervantes

Hugo Eric Flores Cervantes revela que no se ha instalado la comisión para revisar juicio político contra Maru Campos

El proceso de juicio político contra Maru Campos se encuentra actualmente en una etapa de incertidumbre procesal debido a requisitos técnicos y una parálisis administrativa en la Cámara de Diputados.

🔴Llegó la solicitud de juicio político contra Maru Campos a San Lázaro… pero aún no se instala la subcomisión de examen previo.



➡️Hugo Eric Flores (@HugoEricFlores), presidente de la sección instructora, solicitará a la comisión de Gobernación y a la de Justicia que la… pic.twitter.com/CZZZeLLhqe — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

La solicitud fue presentada por 11 de los 12 legisladores de Morena de Chihuahua, sin embargo, esta iniciativa no contó con el apoyo de los legisladores del PT ni del Partido Verde.

Para que el proceso pueda avanzar, la solicitud debe ser ratificada por los legisladores que la firmaron en un plazo de tres días, de lo contrario se desecha automáticamente.

En entrevista con Azucena Uresti, Hugo Eric Flores Cervantes explicó que no ha podido llegar a la Comisión Jurisdiccional porque la Subcomisión de Examen Previo no se ha instalado.

“Hay una subcomisión de examen previo que, ya data desde 1982 esta legislación, imagínate cuántos años han pasado, 44 años para ser exactos, donde dice que la subcomisión de examen previo, en el caso de juicios políticos, debe ser integrada por integrantes de la Comisión de Justicia e integrantes de la Comisión de Gobernación” Hugo Eric Flores Cervantes

Esta subcomisión es la única facultada por la ley para revisar los requisitos de procedencia antes de iniciar el juicio formal.

“Ahí revisan los requisitos procedimentales, solamente son requisitos procedimentales, y si se cumplen, entonces ya lo pasan a la Comisión Jurisdiccional” Hugo Eric Flores Cervantes

Solicitud de juicio político contra Maru Campos está estancado legislativamente

Si se lograra instalar la subcomisión correspondiente, el caso de la gobernadora Maru Campos estaría entre los primeros 10 o 12 expedientes en ser analizados.

Esto luego de que la actual Comisión Jurisdiccional acordó dar prioridad y orden de prelación a los asuntos presentados durante la legislatura vigente debido a la gran acumulación de expedientes.

Esto con el objetivo de evitar rezagos intencionales o acusaciones de obstrucción de la justicia.

“La semana pasada tuvimos sesión ordinaria de la Comisión Jurisdiccional y entonces una de nuestras resoluciones fue que íbamos a solicitarle a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Justicia instalar a esta subcomisión de examen previo, porque mientras eso no suceda, nosotros no podemos conocer de los juicios políticos que vigentemente se han presentado” Hugo Eric Flores Cervantes

Actualmente no hay claridad sobre cuándo avanzará el caso, ya que existe una disputa política sobre quién debe convocar a la instalación de la subcomisión revisora.

“Tiene que ser una concurrencia del presidente de la Comisión de Justicia y de la presidenta de la Comisión de Gobernación. Ellos dos deben reunirse, acordar quién propone qué miembro de qué, qué propone qué miembro de qué y entonces instalar la subcomisión” Hugo Eric Flores Cervantes

Mientras que la Comisión Jurisdiccional ha solicitado su instalación, los presidentes de las comisiones de Justicia y Gobernación, e incluso la coordinación de Morena, han tenido posturas contradictorias sobre quién tiene la responsabilidad legal de iniciarla.