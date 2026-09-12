En la zona de Coyame-Ojinaga, Chihuahua, se reportó este sábado 12 de septiembre un ataque contra una aeronave de la Secretaría de Seguridad, resultando una persona herida.

Las autoridades informaron que el ataque fue perpetrado por civiles armados que dispararon varias veces contra la aeronave mientras realizaba tareas de vigilancia.

En el ataque, un observador aéreo fue alcanzado por una de las balas , por lo que tuvo que ser trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad de Chihuahua.

Atacan aeronave de Seguridad en Ojinaga, Chihuahua (Especial)

Aeronave de seguridad regresó a la capital de Chihuahua tras ataque en Ojinaga

En redes sociales circulan imágenes donde se aprecia que la aeronave recibió varios impactos de bala. La situación obligó a sus pilotos a regresar al aeropuerto de la capital de Chihuahua.

Acorde con lo informado por autoridades, la aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua fue atacada por civiles armados en tierra durante la jornada del sábado.

La situación ocurrió durante sus labores de vigilancia en la zona de Coyame-Ojinaga, cuando los civiles accionaron sus armas contra los agentes e hirieron a un observador aéreo.

El agente fue trasladado de inmediato a un hospital en la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica especializada, donde se informa que se encuentra consciente y estable.

Atacan aeronave de Seguridad en Ojinaga, Chihuahua (Especial)

Chihuahua llama “terroristas” a ataques a aeronave de Seguridad en Ojinaga

Por su parte, Gilberto Loya, Secretario de Seguridad en Chihuahua, calificó el hecho como un acto “terrorista” y reiteró que en la zona se van a fortalecer los operativos de seguridad.

“Este hecho no lo podemos calificar de otra manera, más que lo que son: unos grupos terroristas”. Gilberto Loya, Secretario de Seguridad en Chihuahua

Al mismo tiempo, la Secretaría mantiene un operativo en la región para reforzar la seguridad, atender lo ocurrido y dar seguimiento a la ubicación de los responsables de la agresión.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han confirmado públicamente a qué grupo delictivo pertenecen los civiles armados que dispararon contra la aeronave.