Agentes de la Policía de Investigación del estado de Chihuahua detuvieron al juez Manuel Jurado Torres debido a las acusaciones que pesan en su contra por el presunto delito de prevaricación.

De acuerdo con las autoridades, el juzgador es señalado por haber usado su cargo de forma irregular, pues habría favorecido al cliente de un abogado de quien es amigo.

Por el caso que se inició por presunta prevaricación, ya se llevó a cabo la audiencia inicial durante la cual Manuel Jurado Torres renunció a su cargo de juez penal.

Juez Manuel Jurado Torres fue detenido en Chihuahua; lo acusan de favorecer a un amigo en caso

El 10 de septiembre de 2026, agentes de la Policía de Investigación detuvieron en la ciudad de Chihuahua al Juez Manuel Jurado Torres, asignado al Distrito Judicial Hidalgo en Parral.

Tras ser capturado, quedó detenido tras cumplimentarse una orden judicial girada en su contra y fue trasladado inmediatamente a las instalaciones penitenciarias estatales para su custodia.

Juez Manuel Jurado Torres detenido en Chihuahua (Especial)

El juez fue detenido debido a que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua los señala por presunta prevaricación, debido a supuestas irregularidades graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones.

Las investigaciones señalan que la presunta prevaricación habría ocurrido en decisiones judiciales contrarias a la ley, dictadas presuntamente para favorecer a particulares en expedientes bajo su responsabilidad.

En especifico, se indica el impartidor de justicia presuntamente emitió fallos irregulares para beneficiar a un amigo cercano, para lo cual omitió pruebas clave en la causa penal bajo su revisión.

Juez Manuel Jurado Torres enfrentó su audiencia inicial

En seguimiento al caso, el 11 de septiembre de 2026 el juez Manuel Jurado Torres compareció en audiencia inicial tras ser presentado ante la autoridad judicial por los agentes ministeriales.

Durante el desarrollo de la diligencia, el imputado por presunta prevaricación aceptó formalmente el auto de vinculación a proceso penal, por lo que obtuvo la suspensión condicional por 12 meses.

Lo anterior como parte de una negociación en la que se establece que tiene que renunciar a su cargo de juez penal de primera instancia, al cual llegó en las elecciones judiciales del 2025.

Cabe destacar que en la diligencia se reveló que los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2025, en medio del periodo vacacional del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Judicial Hidalgo.