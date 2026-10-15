Claudia Sheinbaum señaló que espera poder ser recordada por su modelo económico de prosperidad compartida.

“Quizás las palabras sean prosperidad compartida, dicho de otra forma, por el bien de todos primero los pobres” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, su gobierno se basa en un modelo humanista y mantiene una visión de compromiso con el pueblo.

Asimismo, resaltó que la prosperidad compartida es un modelo que se construyó desde la historia de México.

Quiero que me recuerden como una buena presidenta, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que ella espera que sus nietos y “los nietos de todos los mexicanos” la recuerden como “una buena presidenta”.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, espera que su gobierno sea visto como el de una presidenta que atendió al pueblo y que “hizo todo lo que estaba en sus manos” por el bienestar con la prosperidad compartida como modelo económico.

“Cómo quiero que me recuerden mis nietos y los nietos de los nietos de todos los mexicanos, como una buena presidenta, como una presidenta que quiere al pueblo. Una presidenta que atiende y quiere al pueblo y que hizo todo lo que estaba en sus manos, su consciencia y su vida por el bienestar del pueblo con un modelo económico, prosperidad compartida” Claudia Sheinbaum

Asimismo, compartió que ha puesto mucho énfasis en la igualdad de las mujeres “en todos los ámbitos de la vida pública”.

Claudia Sheinbaum destacó que la prosperidad compartida como modelo económico surge de la historia de México y el humanismo mexicano que, además, “está dando resultados”.

En este sentido, resaltó que con este modelo económico que busca consolidar, México “contribuye con 60% de la reducción de la pobreza de todo el continente”.

Cabe señalar que, como parte de este modelo económico, la presidenta Claudia Sheinbuam inició con el Plan México para lograr el fortalecimiento del país a través de mayor inversión, tecnológica y transición energética.