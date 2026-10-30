Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, externó la visión que tiene sobre la muerte en el marco del Día de Muertos que está próximo a celebrarse el 1 y 2 de noviembre.

Asimismo, Claudia Sheinbaum externó la importancia de que la cultura mexicana volviera a ser valorada por el pueblo, recordando que tiempo atrás era más celebrado el Halloween que el Día de Muertos.

Claudia Sheinbaum comparte lo que piensa sobre la muerte previo al Día de Muertos

A escasos días de celebrar el Día de Muertos, Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera del pueblo del 30 de octubre de 2026, sobre la visión que tiene sobre la muerte.

La mandataria externó que su creencia va conforme al concepto de muerte de los pueblos indígenas, aclarando que se trata de un tema más holístico en el que se cree que la muerte forma parte de la vida.

“Es una concepción de la muerte como parte de la vida y cada día de muertos vienen nuestros ancestros a visitarnos, a estar con nosotros (...) es una visión mucho más holística de lo que es la vida y lo que es algo después de la vida y es algo muy hermoso”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum también externó que para ella el Día de Muertos se traduce en la fiesta en los panteones y la visita de los fallecidos por unos días.

Asimismo, externó que la creencia que hay en México sobre la muerte “no creo” que exista en otras culturas bajo la misma percepción, por lo que llamó a reconocer que fueron los pueblos indígenas quiénes dieron este origen.

“Es algo muy hermoso, [hay que] reconocer esto que viene de antes, de los pueblos que dieron origen a lo que hoy conocemos como México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum celebra que México haya olvidado el Halloween por el Día de Muertos

La mandataria también externó su alegría de que el pueblo mexicano haya dejado de lado la festividad de Estados Unidos, conocida como Halloween, para volver a celebrar el Día de Muertos.

Sheinbaum externó que parte de esto es por las películas y desfiles que ahora se hacen en México por el Día de Muertos que la “visión se recuperó”.