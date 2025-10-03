César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, será trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) informó que el operativo se realizará bajo condiciones estrictamente legajes y controladas.

Revelan que César Duarte Jáquez será trasladado a la CDMX para comparecer ante la FGR

En el marco de una diligencia judicial relacionada con su proceso, César Duarte Jáquez será trasladado a CDMX para una comparecencia ante la FGR.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

TSJ reveló que está comparecencia se llevará a cabo en cumplimiento a un oficio que emitió la autoridad federal el pasado 19 de septiembre.

Tras revisar la solicitud presentada por la FGR, un juez de Control del Distrito Judicial Morelos autorizó el traslado al confirmar que se trataba de un proceso ajustado a derecho.

César Duarte Jáquez portará en todo momento un brazalete electrónico de localización , además de que estará bajo custodia agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quienes serán los encargados de garantizar su seguridad y retorno.

Las autoridades señalaron que César Duarte Jáquez no tendrá ningún privilegio durante su traslado.

Además de que no habrá desvíos de ruta ni actividades adicionales, pues solo cumplirá con una actuación judicial que fue solicitada por la autoridad federal.

Esta comparecencia ante la FGR forma parte de las dirigencias que se siguen por el proceso que enfrenta César Duarte Jáquez en Chihuahua.

César Duarte Jáquez deberá de regresar el mismo día a Chihuahua y es que solo viene a cumplir con la diligencia ante la FGR.

Abogado de César Duarte Jáquez desmiente que el exgobernador de Chihuahua comparecerá ante la FGR

Pese a la información de TSJ, el abogado de César Duarte Jáquez señaló que su cliente no fue trasladado por las autoridades.

A través de un comunicado, el abogado Juan Carlos Mendoza Luján destacó que César Duarte Jáquez viajó por decisión propia a la CDMX.

El abogado señaló que César Duarte Jáquez viajó acompañado de dos de sus abogados para tener acceso a una carpeta de investigación a la cual no se les había permitido ingresar.

De esta manera aclaró que César Duarte Jáquez no acudió a rendir declaración ante la FGR, sino para conocer el contenido de la carpeta.

Cabe recordar que César Duarte Jáquez enfrenta un proceso penal en libertad por los delitos de peculado y asociación delictuosa cometidos durante su mandato como gobernador de Chihuahua.

César Duarte Jáquez estuvo dos años en prisión preventiva, pero una jueza de control determinó en mayo del 2024 que ya había cumplido el tiempo máximo permitido para esta medida.

Sin embargo, César Duarte Jáquez esta obligado a portar un brazalete electrónico de monitoreo y tiene prohibido salid de Chihuahua salvo excepciones autorizadas.