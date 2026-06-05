La diputada federal María Teresa Ealy Díaz afirmó que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación pública vive uno de sus momentos más transformadores.

“La presidenta está construyendo un país donde estudiar no dependa de los compadrazgos, del dinero ni del código postal” María Teresa Ealy Díaz, diputada federal

Con una inversión histórica de más de 136 mil millones de pesos, más de 20 millones de estudiantes reciben apoyos educativos.

Programas como la Beca Universal Rita Cetina, Mi Derecho, Mi Lugar y Vive Saludable, Vive Feliz buscan garantizar igualdad y condiciones dignas para aprender.

Ealy Díaz sostuvo que estudiar dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho.

María Teresa Ealy destaca 3 programas clave para la igualdad educativa

La diputada federal María Teresa Ealy Díaz afirmó que, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la educación pública en México atraviesa uno de sus momentos más transformadores, logrando que el estudio deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho garantizado.

Ealy Díaz destacó queActualmente, más de 20 millones de estudiantes cuentan con algún tipo de apoyo educativo, respaldados por una inversión histórica de más de 136 mil millones de pesos.

La legisladora federal hizo especial énfasis en programas insignia que están reconfigurando el sistema educativo:

Beca Universal Rita Cetina: Beneficia a 5.2 millones de estudiantes de secundaria, además de los apoyos para uniformes y útiles que reciben 8 millones de alumnos de primaria. Mi Derecho, Mi Lugar: Una iniciativa que elimina el examen de admisión a la educación media superior en 18 estados y busca habilitar 200,000 nuevos espacios educativos antes de concluir el año 2026. Vive Saludable, Vive Feliz: Un programa de atención integral que lleva servicios médicos, visuales y bucales a las escuelas, asegurando que los alumnos estén en condiciones dignas para aprender.

María Teresa Ealy crítica a la oposición

En su intervención, María Teresa Ealy sostuvo que la oposición muestra una “enorme desconexión” con la realidad de México al criticar los programas sociales enfocados en la educación pública.

Afirmó que, mientras los detractores defienden privilegios del pasado, Claudia Sheinbaum defiende derechos ciudadanos.

“La presidenta está construyendo un país donde estudiar no dependa de los compadrazgos, del dinero ni del código postal”, sostuvo la diputada, concluyendo que los resultados actuales contrastan con una oposición que no propone ni construye ante el momento histórico que vive México.