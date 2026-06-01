Hay columnas que no se escriben desde la política.

Se escriben desde la indignación.

Desde el dolor.

Desde esa parte humana que se rompe cuando una escucha la historia de un niño y se pregunta: ¿cuántas veces más vamos a permitir que la infancia tenga que gritar para que alguien la escuche?

Hoy escribo por un niño.

Un niño de seis años. Un niño con una discapacidad que afecta su neurodesarrollo y motricidad. Un niño que señaló a su propio padre por presuntos actos de violencia sexual. Un niño cuya historia no puede quedar enterrada bajo tecnicismos, silencios ni decisiones tomadas con prisa.

Porque aquí no estamos hablando de rumores.

No estamos hablando de chismes.

No estamos hablando de una pelea familiar cualquiera.

Estamos hablando de una denuncia que nació después de que su abuela materna detectara señales físicas alarmantes, escuchara el relato del menor y acudiera ante las autoridades buscando protegerlo.

Una abuela que hizo lo que cualquier persona con amor y conciencia haría: creerle, cuidarlo y pedir ayuda.

Y aun así, casi tres años después, el caso ni siquiera ha llegado a juicio.

Tres años.

Tres años pueden sonar a un plazo procesal para quienes leen expedientes desde un escritorio. Pero para un niño, tres años son una vida entera. Son cumpleaños, noches, miedos, silencios, preguntas sin respuesta. Son días que no regresan. Son una infancia atravesada por la espera.

Y ahora, después de todo ese tiempo, la defensa busca un sobreseimiento.

Es decir: cerrar el caso antes de que todas las pruebas sean analizadas plenamente en juicio.

No.

Eso no puede normalizarse. Eso no puede tratarse como un simple movimiento legal. Eso no puede pasar en silencio.

Cuando existen declaraciones, elementos médicos, peritajes e indicios integrados en una carpeta de investigación, pretender cerrar el caso antes de juicio no se siente como justicia. Se percibe como una estrategia desesperada para evitar que los hechos sean revisados a fondo.

Sí, toda persona tiene derecho a defenderse. Eso es indiscutible.

Pero ninguna defensa debería construirse sobre el silencio anticipado de un menor vulnerable.

Ningún tecnicismo debería pesar más que la obligación de proteger a un niño.

Ninguna estrategia jurídica debería valer más que la posibilidad de llegar a la verdad.

La Constitución mexicana establece en su artículo 4º que el interés superior de la niñez debe prevalecer en todas las decisiones que involucren a niñas, niños y adolescentes. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a todas las autoridades a actuar con protección reforzada, especialmente cuando existen condiciones adicionales de vulnerabilidad.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde queda el interés superior de la niñez si se pretende cerrar un caso así antes de juicio? ¿Dónde queda la obligación de escuchar hasta el final? ¿Dónde queda la responsabilidad de proteger antes que archivar?

Porque lo más grave no es solo que se busque cerrar el caso. Lo más grave es todo lo que ha ocurrido alrededor.

Después de la denuncia, el menor fue separado de su abuela materna, quien públicamente ha denunciado llevar años sin poder verlo ni recibir información clara sobre su estado. El niño quedó bajo resguardo de familiares vinculados al señalado.

Ese contexto no puede ignorarse. Y cualquiera que entienda mínimamente de violencia infantil sabe que el contexto importa. Muchísimo.

En los casos de violencia infantil, el entorno nunca es un detalle menor. Una niña o un niño que vive bajo presión, miedo, dependencia emocional o vulnerabilidad puede cambiar su conducta, callar, confundirse o modificar versiones como mecanismo de protección frente a quienes lo rodean.

Por eso es tan peligroso analizar la voz de un niño de manera aislada, fría o superficial.

Porque la infancia no declara como un adulto.

La infancia no siempre sabe ponerle nombre al horror.

La infancia muchas veces habla como puede, cuando puede y hasta donde puede.

Y justo por eso la obligación de quienes imparten justicia no es cerrar rápido.

Es mirar más profundo. Es escuchar con sensibilidad. Es analizar con perspectiva de infancia. Es proteger con mayor rigor. Es entender que detrás de cada foja hay una vida.

Una vida pequeña.

Una vida vulnerable.

Una vida que merece ser cuidada.

No se puede pedirle valentía a un niño para hablar y después dejarlo solo frente al peso de un expediente.

No se puede decir que la niñez es prioridad y después permitir que su voz sea archivada antes de que todas las pruebas se revisen.

No se puede hablar de justicia si la justicia no está dispuesta a escuchar hasta el final.

Y sí, este caso me toca profundamente.

Porque yo sé lo que significa sentir que una institución te abandona. Sé lo que duele enfrentarte a procesos donde pareciera que el sufrimiento humano se vuelve un trámite. Sé lo que significa ver cómo el dolor se reduce a tecnicismos, tiempos eternos y decisiones que pueden cambiar una vida para siempre.

Por eso no puedo guardar silencio.

No puedo hacerlo como mujer.

No puedo hacerlo como legisladora.

No puedo hacerlo como sobreviviente de un sistema que muchas veces lastima más de lo que protege.

Y, sobre todo, no puedo hacerlo frente a un niño.

Porque cuando un niño habla, toda la sociedad debería detenerse. Cuando un niño pide ayuda, nadie debería mirar hacia otro lado. Cuando un niño está en riesgo, la neutralidad se vuelve complicidad moral.

Por eso este 3 de junio, día en que se llevará a cabo la audiencia solicitada por la defensa, la mirada pública debe estar puesta en esa decisión.

No por morbo. No por espectáculo. No por presión indebida.

Sino porque la justicia también necesita vigilancia social.

Porque lo que se resuelva no hablará únicamente de un expediente. Hablará de algo mucho más grande: de si en este país la voz de un niño vulnerable vale lo suficiente para ser escuchada hasta el final.

Hablará de si el interés superior de la niñez es un principio real o una frase bonita que se repite en discursos.

Hablará de si una posible víctima infantil merece verdad o archivo.

Hablará de qué mensaje le damos a todas las niñas y niños que alguna vez han tenido miedo de hablar.

Porque si un caso así se cierra antes de juicio, el mensaje sería devastador:

Que aunque un niño hable, no basta. Que aunque existan señales de alerta, no basta. Que aunque haya una denuncia, no basta. Que aunque haya elementos médicos, peritajes e indicios, no basta. Que aunque una abuela pida ayuda para proteger a su nieto, tampoco basta.

Ese mensaje no solo sería doloroso. Sería brutal.

Sería decirle a la infancia mexicana que incluso cuando encuentra la fuerza para hablar, puede encontrarse con una puerta cerrada.

Y eso no puede pasar.

No sin que la sociedad lo vea.

No sin que la gente lo sepa.

No sin que levantemos la voz.

Porque la justicia no puede ser rápida para archivar y lenta para proteger. No puede ser fría frente al dolor de un niño. No puede permitir que los tecnicismos valgan más que una vida. No puede cerrar los ojos cuando lo que está en juego es la infancia.

Hoy lo digo con toda firmeza: frente al posible abandono judicial de un niño, no voy a guardar silencio.

Y le pido a quienes lean esta columna que tampoco lo hagan.

Compartan esta historia. Hablen de este caso. Exijan que se escuche al niño. Exijan que se analicen todas las pruebas. Exijan que ninguna decisión se tome con ligereza. Exijan justicia.

Porque cuando se trata de proteger a un niño, el silencio no es prudencia.

El silencio es abandono.

Y a ti, querido Leo, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón: no estás solo.

Aunque el camino haya sido largo, aunque muchos adultos hayan fallado, aunque la justicia haya tardado, y aunque tal vez sientas que nadie escucha como debería escucharte.

Tu voz importa. Tu vida importa. Tu historia importa.

Nada de lo que hayas vivido te define. Nada de esto es tu culpa. Ningún niño debería cargar con miedo, con silencio ni con el peso de una lucha que corresponde a los adultos dar.

Por eso hoy te digo: hay quienes sí te creemos, hay quienes sí te vemos, hay quienes sí vamos a exigir que se te escuche y se te proteja.

No eres un expediente. No eres un número. No eres una carpeta más.

Eres un niño y mereces verdad. Mereces cuidado. Mereces justicia. Mereces paz. Y mientras exista una sola posibilidad de levantar la voz por ti, no la vamos a soltar.

Porque ningún niño debería cargar solo con el silencio.

Y tú no lo vas a cargar solo.