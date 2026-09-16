El vestido de Claudia Sheinbaum fue uno de los detalles que más llamó la atención durante el Grito de Independencia en Palacio Nacional, destacando por sus bordados típicos de Juchitán, Oaxaca.

Las artistas encargadas del emblemático bordado fueron artesanas muxe del Taller de Bordado Biulú, quienes con una técnica de aguja de gancho tejieron flores rojas, rosas, moradas, azules y verdes.

Vestido de Claudia Sheinbaum (Presidencia )

El vestido de Claudia Sheinbaum fue diseñado por Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, mientras que Saúl Mosqueda estuvo a cargo de la confección. El bordado fue realizado a mano por:

Elvis Guerra

Dayari Ramírez

Reyna Montero

Lorena Martínez

¿Cómo es Creaciones Biulú, el taller detrás del vestido de Claudia Sheinbaum?

Durante su segundo Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum usó un vestido con los bordados de Juchitán, complementado con una falda negra de corte recto y el cabello recogido.

El vestido, en el que se trabajó durante dos meses, fue creado por Creaciones Biulú, un taller textil artesanal de Juchitán, fundado en 2017 por el poeta, artesano y diseñador muxe zapoteco Elvis Guerra.

Vestido de Claudia Sheinbaum

En la actualidad, el artista trabaja con más de 20 mujeres juchitecas en la elaboración de huipiles, enaguas y trajes tradicionales del Istmo, proyecto que se fortaleció a raíz del terremoto de 2017.

“Las 20 mujeres que colaboran en Creaciones Biulú, de entre 17 y 58 años, son ejemplo de cómo en Juchitán existe una profunda preocupación por heredar el conocimiento”. Secretaría de Cultura de México

Vestido de Claudia Sheinbaum

“Un logro colectivo”: Creaciones Biulú habló sobre el vestido de Claudia Sheinbaum

Después del Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum, el taller resaltó que haber participado en la elaboración de la prenda fue un logro colectivo para las artesanas y la comunidad juchiteca.

“Vestir a la presidenta de México es un logro colectivo. No es solamente un logro de Biulú, es un logro de Juchitán”. Creaciones Biulú

Además, comentó que la pieza es un homenaje a las mujeres y muxes bordadoras, cuyas labores artesanales, dijo, no habían recibido el reconocimiento que merecían durante años.