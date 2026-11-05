Humberto Musacchio, periodista cultural mexicano murió a los 83 años de edad, el pasado 4 de noviembre de este 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

La noticia de su muerte fue confirmada por Consuelo Sáizar de la Fuente, expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), quien a través de su cuenta de la red social X, dónde despidió al escritor y envió sus condolencias a familiares y amigos.

Reacciones por la muerte del periodista cultural mexicano Humberto Musacchio (Especial)

¿Quién era Humberto Musacchio?

Humberto Musacchio López fue un destacado periodista, cronista, ensayista e historiador del periodismo y la cultura en México.

Falleció el 4 de noviembre de 2026 a los 83 años de edad en la Ciudad de México.

Fue una figura fundamental en la fundación de medios referentes en el país, como los diarios unomásuno y La Jornada, diario del que fue uno de sus fundadores.

En tanto las reacciones de su muerte no se hicieron esperar debido a sus casi 5 décadas de trayectoria en el periodismo cultural en México.

Reacciones por la muerte del periodista cultural mexicano Humberto Musacchio (Especial)

Además fue hijo de padre italiano y madre mexicana vivió parte de su infancia en Guadalajara, donde vivió hasta los 11 años, en las inmediaciones del panteón de Mezquitán.

Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde desde muy joven comenzó a trabajar.

¿Cuántos años tenía Humberto Musacchio?

Humberto Musacchio nació un 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora y murió el pasado 4 de noviembre de 2026, por lo que murió a los 83 años de edad, solo 9 días después de haber cumplido años.

¿Cuál era su signo zodiacal de Humberto Musacchio?

Al tener su fecha de nacimiento como el 26 de octubre, se sabe que Humberto Musacchio era del signo zodiacal de Escorpio.

¿Tenía esposa Humberto Musacchio?

Humberto Musacchio mantuvo su vida matrimonial en privado, aunque sí mencionó que estaba casado.

¿Tenía hijos Humberto Musacchio?

Humberto Musacchio sí tuvo hijos conocidos como Marusia y Aldo Musacchio.

¿Qué estudió Humberto Musacchio?

Humberto Musacchio estudió una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo no la pudo concluir.

¿En qué trabajó Humberto Musacchio?

Humberto Musacchio fue reconocido como periodista cultural y cofundador y formó parte del equipo inicial del periódico Unomásuno en 1977 y de La Jornada en 1984, donde coordinó y dirigió secciones culturales.

Destacó por su columna periodística e insignia sobre vida editorial, libros y cultura, “La República de las Letras”, publicada durante años en suplementos como Hoja por Hoja y en el diario Excélsior.

Escribió en revistas y suplementos como Nexos, Siempre!, El Financiero (Comala) y El Universal.

Además, condujo durante años el programa radiofónico La República de las Letras en Radio Red, también grabó series culturales para televisión.

También se le reconoce ampliamente por documentar la historia gráfica y el desarrollo de la prensa en México:

Diccionario Enciclopédico de México (y sus vertientes regionales sobre el Distrito Federal, Guanajuato y Nayarit).

Historia gráfica del periodismo mexicano (2003).

Historia del periodismo cultural en México (2007).

Ciudad quebrada (1985), crónica sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y la matanza de Tlatelolco de 1968.

Cállense. Los nuevos rostros de la censura (2025), antología en defensa de la libertad de expresión editada junto a Artículo 19.











