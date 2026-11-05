Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó la lista de personas bloqueadas derivada de las investigaciones al INE, pero ¿está Guadalupe Taddei?

En la conferencia del pueblo de hoy 5 de noviembre de 2026 en donde Sheinbaum habló sobre Taddei, Omar Reyes aclaró porqué no puede revelar si la expresidenta del INE está bloqueada por la UIF.

¿Guadalupe Taddei bloqueada por la UIF? Omar Reyes aclara el anonimato de la lista

A través de un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se dio a conocer que la UIF bloqueó las cuentas de 40 personas derivadas de un presunto fraude en contratos del INE y que llevó a una auditoría al Instituto.

Ante ello, Omar Reyes fue cuestionado en la conferencia del pueblo sobre la presencia de Guadalupe Taddei en el lista compuesta por 25 personas físicas y 15 morales. Sin embargo, el titular de la UIF rechazó dar la información.

Reyes explicó que la lista de personas bloqueadas se publica de forma anónima por el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se menciona que debe ser “secreta” y solamente puede ser entregada a instituciones financieras y no financieras que hacen el bloqueo de recursos.

Sumado a ello, explicó que otro motivo de no revelar si Guadalupe Taddei está en la lista, es porque esta se realizó tras una carpeta de investigación, “por eso nos vemos impedidos”.

UIF aún no tiene información sobre las cuentas bloqueadas

Omar Reyes explicó que si bien dieron a conocer que 40 personas fueron bloqueadas, aún no se sabe cuántas cuentas tiene cada una de estas personas.

El titular de la UIF compartió que será en unos días que ellos también tengan conocimiento de cuántas cuentas tenía cada una de las 40 personas que fueron bloqueadas, por lo que en ese momento lo informarán públicamente.