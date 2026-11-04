Abelina López puso en duda la autenticidad de los videos que evidenciarían presunta corrupción de Guadalupe Taddei, durante su mandato como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

A veces con la Inteligencia Artificial se puede inventar, como a mi me hacían. Entonces no puedo dar crédito a algo que no esté legalmente documentado. Abelina López, alcaldesa de Acapulco

La alcaldesa de Acapulco indicó que es posible que el material haya sido generado mediante inteligencia artificial, similar a lo que, según afirmó, ocurrió en su caso para atribuirle actos de corrupción.

Guadalupe Taddei y Abelina López han enfrentado señalamientos de corrupción; la primera por supuestos contratos irregulares en el INE, y la segunda por aparentes desfalcos en Acapulco.

Revelan video de Guadalupe Taddei sobre presuntos moches en contratos del INE (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Abelina López no descarta que videos contra Guadalupe Taddei sean hechos con IA

En entrevista con medios, la alcaldesa Abelina López sostuvo que actualmente la tecnología permite crear contenidos falsos fácilmente, por lo que esperará a las investigaciones en el caso Guadalupe Taddei.

La edil aseguró que ella misma ha sido objeto de señalamientos y publicaciones creadas a partir de inteligencia artificial que, dijo, han sido utilizados para atacarla políticamente.

Respecto a los señalamientos de mal manejo de recursos, la alcaldesa destacó la firme postura de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la corrupción, y celebró la decisión de Guadalupe Taddei de dejar el INE.

Yo creo que nuestra presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) ha sido muy tajante. Y que bueno que Taddei haya dado el paso de renunciar para que haya una investigación. Abelina López, alcaldesa de Acapulco

Abelina López finalizó sus comentarios al indicar que la situación de Guadalupe Taddei será decidida en la investigación y auditorias, pero insistió en que no descarta que las pruebas en su contra sean hechas con IA.

🔴La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, planteó que los videos relacionados con presuntos actos de corrupción de Guadalupe Taddei podrían haber sido generados con inteligencia artificial.



Como argumento, mencionó que ella también ha sido señalada mediante la… — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2026

¿Qué muestran los videos filtrados de Guadalupe Taddei y el INE?

El lunes 2 de noviembre de 2026, nuevos videos difundidos podrían revelar presuntos actos de corrupción entre Taddei Zavala y Alfredo Hernández Casillas.

En las imágenes, ambos aparecen haciendo cálculos y escriben en una libreta porcentajes y cantidades millonarias para los contratos respectivos de la emisión de credenciales para votar.