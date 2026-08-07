En un operativo conjunto entre la Profepa, fuerzas federales, estatales y municipales de Fresnillo, en Zacatecas, se logró asegurar a una hembra de tigre de Bengala de aproximadamente dos años de edad.

Esta hembra de tigre de Bengala fue localizada en un campamento presuntamente delictivo en la comunidad de Niño Artillero en Fresnillo, Zacatecas.

Tigre de Bengala en Fresnillo (Profepa)

La hembra de tigre de Bengala fue rescatada durante un operativo

La ubicación de la hembra de tigre de Bengala en Fresnillo, Zacatecas, por parte de Profepa, se derivó tras una investigación a tres personas detenidas el 21 de julio, acusadas por homicidios múltiples acontecidos el 18 de julio.

Así se llegó a un predio en Niño Artillero, en los límites de Sombrerete y Fresnillo, que presuntamente pertenecía a un líder delictivo; además de la hembra de tigre de Bengala, se aseguraron cargadores para armas de fuego y casquillos percutidos

Las labores se enmarcaron en la Operación Rastrillo desplegada en la zona, contando con la participación de la FGR, la Guardia Nacional, la Sedena, la Policía Estatal, la municipal de Fresnillo y la Profepa.

Donde se desplegaron más de 150 elementos policiales y más de 20 vehículos oficiales, de acuerdo a la información oficial proporcionada.

Tigre de Bengala en Fresnillo (Profepa)

Profepa trasladó a la Tigre de Bengala para que recibiera atención veterinaria

En el reporte de la Profepa se señalan indicios de maltrato y abandono de la hembra de tigre de Bengala localizada en el campamento de Fresnillo, Zacatecas.

Profepa informó que la hembra de tigre de Bengala presentaba un evidente estado de deshidratación, colmillos rotos y lesiones severas en las falanges delanteras, causadas presuntamente para extraerle las garras de forma permanente.

Por ello, el felino fue sedado y trasladado al Parque Ecológico Mina Proaño, en Fresnillo, para recibir atención veterinaria especializada y tratamiento clínico para su recuperación

El rescate se llevó a cabo entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de agosto de 2026, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la vigilancia de la vida silvestre en la región.