El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar se defendió de las acusaciones de la diputada Margarita Zavala sobre su sueldo en Presidencia.

En su cuenta de X, Arturo Zaldívar negó que reciba el monto de su sueldo como coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, pues reveló que esos recursos los dona de manera íntegra al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Para sustentar sus dichos, Zaldívar compartió un par de constancias , una en la que expresa su interés para proceder a realizar un donativo en efectivo en forma periódica de su sueldo y otra en la que el DIF acepta la donación.

¿Qué dijo Margarita Zavala sobre el sueldo de Arturo Zaldívar?

La diputada panista Margarita Zavala acusó que la población mexicana actualmente le paga al ex ministro Arturo Zaldívar una pensión vitalicia que, según ella, no debería recibir dado que él fue quien renunció al cargo .

A ello se le suma, apunó Zavala, el sueldo que recibe por su cargo como coordinador de Política y Gobierno.

“Al ex-ministro Arturo Zaldívar que renunció (por lo que no le debió tocar pensión alguna) le paga el pueblo de México su pensión vitalicia y su sueldo por “trabajar” en presidencia. Viva la austeridad", criticó la legisladora panista en su cuenta de X.

En respuesta, Zaldívar aclaró que su sueldo como funcionario público del gobierno federal lo dona al DIF. Sin embargo, defendió el recibir su haber de retiro porque así lo mandata la Constitución y las leyes mexicanas.

Arturo Zaldívar dice que dona su sueldo al DIF y defiende recibir su haber de retiro (Especial)

¿Cuánto recibe de pensión vitalicia Arturo Zaldívar en 2025?

De acuerdo con el portal Emeequis, el ex ministro Arturo Zaldívar cobró en 2024 más de 4.8 millones de pesos entre su pensión vitalicia, su sueldo en Presidencia, honorarios y compensaciones.

Dicha suma es equivalente a que Zaldívar estaría obteniendo alrededor de 400 mil pesos al mes, lo cual a su vez es más del doble de lo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Jornada reporta que, con base en su renuncia 12 meses antes del término constitucional, el pleno de la SCJN aprobó un pago mensual para Arturo Zaldívar de 192 mil 461 pesos de pensión vitalicia o haber de retiro.

Los más de 192 mil pesos serán entregados al ex ministro durante los primeros dos años posteriores a su salida. Posteriormente, el monto se ajustará aproximadamente al 80 por ciento, según lo establecido por ley.