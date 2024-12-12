Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, se convirtió en excolaborador del programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El también exministro dela Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se convierte en uno de los cuatro colaboradores fijos del programa de Ciro Gómez Leyva que terminaron su ciclo en dicho espacio:

Arturo Zaldívar Epigmenio Ibarra Germán Martínez Santiago Taboada

Santiago Taboada es el fichaje más reciente y solo duró dos meses como colaborador fijo de los lunes, a partir de octubre pasado, en el programa de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leyva.

Terremoto en el noticiero de Ciro Gómez Leyva por salida de la sección de opinión (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Arturo Zaldívar agradece libertad ejercida en Radio Fórmula

A diferencia de Epigmenio Ibarra, Arturo Zaldívar (ambos cercanos a Morena), emitió un mensaje positivo agradeciendo el espacio y la libertad.

El exministro dio las gracias tanto a directivos como Jaime Azcárraga y al equipo de Ciro Gómez Leyva por “estos meses intensos e interesantes”.

Aclaró que siempre recibió un trato respetuoso, amable y afectuoso, que siempre disfrutó los debates, y sobretodo se expresó con absoluta libertad.

Mi agradecimiento a Jaime Azcárraga, a @CiroGomezL , @ConFeregrino, a todo el equipo del programa #PorLaMañana y a @Radio_Formula por estos meses intensos e interesantes.



Siempre recibí un trato respetuoso, amable y afectuoso. Me expresé con absoluta libertad y disfruté mucho… https://t.co/jw3MlF1QPK — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) December 12, 2024

Epigmenio Ibarra al salir de programa de Ciro Gómez Leyva: Ganó la rabia

Epigmenio Ibarra anunció que no le queda más en espacio pues la rabia le ganó a la palabra.

El próximo 18 de diciembre será su última participación. La última participación de Germán Martínez fue este 12 de diciembre, aunque se señaló que tienen la invitación abierta para usar los micrófonos la semana siguiente.

Germán Martínez resalta que nadie lo censuró y que no cobró como colaborador

Germán Martínez dijo que no ganó un peso como colaborador y que nadie lo censuró ni le dijeron qué agregara, a la vez que resaltó se va agradecido.

No obstante, dijo que “se alarga una sombra de silencio en México” y que “el éxito de ellos no es definitivo”.

Santiago Taboada no se ha pronunciado al respecto de su fugaz salida del programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El periodista dijo que los espacios quedan abiertos para ellos en otras plataformas ya que esta decisión fue tomada principalmente por Radio Fórmula.