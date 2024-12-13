La jueza Nancy Juárez, quien intentó eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a Arturo Zaldívar de ejecutar una venganza en su contra tras ser suspendida por un lapso de 90 días sin goce de sueldo.

En entrevista con Azucena Uresti, la jueza Nancy Juárez refirió que la suspensión de tres meses en su contra es una “persecución institucional y política”

Pese a que Claudia Sheinbaum aclaró que la sanción en contra de la jueza es por actos cometidos en 2021, Juárez aseguró que es una represalia por dictar las resoluciones de suspensión contra la reforma judicial.

“Este es un claro ejemplo de lo que les espera a los jueces y magistrados que pretendan realizar la función con autonomía e independencia”, dijo la juzgadora sancionada,

Y agregó: “esta es una persecución institucional y política con la que se da una vulgar suspensión con la que pretenden ejecutar”.

Jueza Nancy Juárez asegura que sanción es por caso de corrupción en Cancún

La jueza Nancy Juárez aseguró que la suspensión de 90 días en su contra se debe a que descubrió un presunto caso de corrupción en un juzgado de Cancún, Quintana Roo.

A decir de la jueza, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, utilizó el aparato judicial en su contra, porque no permitió los supuestos actos de corrupción en el Juzgado Segundo de Distrito en la ciudad de Cancún .

Explicó que en aquella ocasión, Zaldívar pretendió proteger a Marisol Castañeda Pérez al presionarla para que no denunciara dichos actos.

Dijo que en 2021, personal del mencionado juzgado presentó una queja en su contra, por la que finalmente se inició el procedimiento que derivó en la suspensión en el contexto de la reforma al Poder Judicial.

“Ni siquiera es por la queja que presentamos”, dice Claudia Sheinbaum sobre sanción contra jueza Nancy Juárez

Al darse a conocer la suspensión de 90 días en contra de la jueza, Claudia Sheinbaum refirió que no fue por la queja que presentó su gobierno al ordenar la eliminación del decreto de la reforma judicial del DOF, sino por un acto de 2022.

“Ni siquiera es por la queja que presentamos”, indicó la presidenta al recordar que el gobierno federal promovió una queja luego de que ella resolvió eliminar del DOF la publicación de la reforma al Poder Judicial, “cosa que es imposible” y que “es absurdo pedir una eliminación de una publicación”.

La sanción contra Nancy Juárez se dio por una queja presentada en su contra cuando era titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Mercantil Especializado, en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Cancún.