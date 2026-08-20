Arturo Ávila dio a conocer que prepara una demanda civil por daño moral contra el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, luego de la agresión y acusación relacionada al tráfico de armas del pasado 12 de agosto en el Senado.

“Vamos a proceder con una demanda de daño moral, además somos legisladores. No lo protege el fuero constitucional (a Carlos Gutiérrez Mancilla), de sanciones civiles ni administrativas”. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena

En entrevista, el diputado de Morena adelantó que la denuncia será presentada la próxima semana, tras considerar que el legislador del PRI afectó su honorabilidad, la de su familia y personas cercanas.

Arturo Ávila también destacó que el fuero de Carlos Gutiérrez Mancilla no lo protege de demandas civiles y que, en caso de obtener un fallo a su favor, buscará que el priista le ofrezca una disculpa pública.

Carlos Gutiérrez Mancilla (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Arturo Ávila presentará demanda por daño moral contra Carlos Gutiérrez Mancilla la próxima semana

El miércoles 12 de agosto, los diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla tuvieron un altercado en el patio del Senado, después de que el priísta agrediera y acusara al morenista de traficar armas.

Arturo Ávila sentenció que las acusaciones de Carlos Gutiérrez Mancilla, a las que calificó de “falsas”, han afectado su honorabilidad como legislador, así como la de su familia y personas cercanas.

“Vamos a pedir que demuestre sus dichos y como no lo va a poder comprobar, vamos a tratar de identificar cuál es el daño que ha generado a mi familia, a mi persona, a mi honorabilidad, a la gente cercana”. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena

Por este hecho, aseguró que su equipo jurídico podría presentar su demanda la próxima semana, una vez que terminen de analizarse las evidencias disponibles, particularmente videos y registros de televisión abierta.

Arturo Ávila (Especial)

“Fuero no protege a Carlos Gutiérrez Mancilla”: Arturo Ávila

Arturo Ávila subrayó que el fuero constitucional de Carlos Gutiérrez Mancilla no impide que un diputado enfrente responsabilidades de carácter civil o administrativo.

En ese sentido, rechazó que el priísta pueda utilizar el fuero para evadir la denuncia, con la cual busca que acredite sus acusaciones y, en caso de no poder demostrarlas, ofrezca una disculpa pública.