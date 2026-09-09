Durante la entrega del Paquete Económico 2027, Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que se mantendrán los programas sociales para el bienestar de millones de familias.

“El gasto público en 2027 seguirá orientado en mejorar el bienestar de las familias y fortalecer el crecimiento económico”. Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda

Édgar Amador reveló que el Paquete Económico 2027 propone destinar el 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) a los programas sociales, a fin de mantener la red de apoyo de 43 millones de mexicanos.

Paquete Económico 2027 contempla 2.6% del PIB para programas sociales, revela Édgar Amador

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, se presentó este martes 8 de agosto para hacer la entrega del Paquete Económico 2027, que contiene la propuesta de ingresos y gastos del gobierno para el próximo año.

Édgar Amador: Paquete Económico 2027 destina 2.6% a programas sociales (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Desde la Cámara de Diputados, Édgar Amador destacó que el proyecto sigue la ruta marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de que los recursos públicos sirvan al pueblo y al crecimiento de México.

Édgar Amador señaló que el Paquete Económico 2027 busca mantener el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la suficiencia de recursos para financiar los programas sociales, la salud, la educación y la infraestructura.

Para garantizar esta visión, el Paquete Económico 2027 contempla destinar 2.6% del PIB a programas sociales a demás de:

2.6% del PIB para los programas de infraestructura

1.1 billones de pesos para salud

1.3 billones de pesos para educación

Con la entrega del Paquete Económico 2027, diputados y senadores deberán analizar las estimaciones de ingresos y el proyecto de gasto para determinar los recursos que finalmente serán aprobados para el próximo ejercicio fiscal.