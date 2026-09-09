Édgar Amador: Paquete Económico 2027 destina 2.6% a programas sociales

Durante la entrega del Paquete Económico 2027, Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que se mantendrán los programas sociales para el bienestar de millones de familias.
“El gasto público en 2027 seguirá orientado en mejorar el bienestar de las familias y fortalecer el crecimiento económico”.Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda
Édgar Amador reveló que el Paquete Económico 2027 propone destinar el 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) a los programas sociales, a fin de mantener la red de apoyo de 43 millones de mexicanos.
Paquete Económico 2027 contempla 2.6% del PIB para programas sociales, revela Édgar Amador
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, se presentó este martes 8 de agosto para hacer la entrega del Paquete Económico 2027, que contiene la propuesta de ingresos y gastos del gobierno para el próximo año.
Desde la Cámara de Diputados, Édgar Amador destacó que el proyecto sigue la ruta marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de que los recursos públicos sirvan al pueblo y al crecimiento de México.
Édgar Amador señaló que el Paquete Económico 2027 busca mantener el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la suficiencia de recursos para financiar los programas sociales, la salud, la educación y la infraestructura.
Para garantizar esta visión, el Paquete Económico 2027 contempla destinar 2.6% del PIB a programas sociales a demás de:
- 2.6% del PIB para los programas de infraestructura
- 1.1 billones de pesos para salud
- 1.3 billones de pesos para educación
Con la entrega del Paquete Económico 2027, diputados y senadores deberán analizar las estimaciones de ingresos y el proyecto de gasto para determinar los recursos que finalmente serán aprobados para el próximo ejercicio fiscal.