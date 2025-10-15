Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, nuevamente tiene en la mira a ciudadanos mexicanos para que el gobierno de ese país les quite la visa y en este caso de trata de Arlin Medrano, integrante de la Flotilla Global Sumud.

Christopher Landau, también exembajador de Estados Unidos en México, respondió al mensaje de Arlin Medrano en X en el que se lanzó contra ese país diciendo que está haciendo limpieza étnica contra los mexicanos, al igual que Israel en Gaza.

El mensaje la activista pro Palestina es que “tenemos al Estado Genocida con vecino”.

Arlin Medrano fue una de las siete personas mexicanas que viajó en la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza y para llamar la atención del mundo sobre la situación en Medio Oriente.

Al regresar a México tras ser una de las seis personas mexicanas detenidas por Israel, fue uno de los nombres que se han dado a conocer en medios de comunicación y ahora está en la mira del gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos le quitaría la visa a Arlin Medrano (X: Arlin Medrano )

Arlin Medrano responde a Christopher Landau: “no tengo visa, fui deportada y tratada como criminal”

Tiempo después de la respuesta de Chistopher Landau en redes sociales, Arlin Medrano dijo que no se preocupen en investigarla ya que no tiene visa.

Agregó que fue deportada a los 12 años como niña migrante y que fue “tratada como criminal por el delito de ir a al escuela en Estados Unidos”.

La activista dijo que por congruencia no ha solicitado dicha visa siendo adulta y dijo que tiene como medalla de orgullo no ser considerada idónea para ingresar a Estados Unidos, además de que sotiene cada una de sus palabras.

“No se preocupe. Quizá si tuviera la oportunidad de investigar sabría que llegó tarde, no tengo visa: fui una niña migrante deportada a los 12 años, tratada como criminal por el “delito” de ir a la escuela en Estados Unidos, como millones de hermanos y hermanas migrantes. Por congruencia, jamás la he solicitado de adulta.Si decir la verdad me impide ingresar a su país, lo llevo como una medalla de honor. Sostengo cada palabra y sostengo también mi solidaridad con mis hermanos migrantes y con el pueblo palestino, ambos criminalizados por existir, por resistir.Al igual que fui secuestrada y llamada “terrorista” por la ocupación israelí por llevar ayuda humanitaria frente a un genocidio, apuntada por armas que, curiosamente, provienen de su país. Las mismas armas que cruzan hacia el mío y alimentan la violencia que vivimos en México" Arlin Medrano

¿Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, se apropia del apodo de “quitavisas”?

Christopher Landau se adjudico el sobrenombre de “quitavisas” como lo han nombrado en redes sociales.

Ante el mensaje de Arlin Medrano, el funcionario estadounidense le respondió solo con una imagen de un logotipo al estilo “bati señal” con “El Gran Sello” que es un escudo nacional con un águila calva.

De hecho, también compartió otras imágenes en las que se muestra en un avatar como superhéroe.

En redes sociales han habido reacciones de mexicanos sobre su personaje diciendo que es su “segundo superhéroe favorito” o “te quiero mucho señor quitavisas”.

Christopher Landau, funcionario de Estados Unidos, sigue quitándooslos visas

Cabe recordar que no la primera vez que Christopher Landau promueve la cancelación de una visa a ciudadanos mexicanos.

En junio de este año se enfrascó en una pelea digital con la consejera de Morena Jalisco, Melissa Cornejo, por apoyar las protestas de mexicanos en Los Ángeles.

El funcionario la señaló de glorificar la violencia y al despreciar la visa de Estados Unidos, Christopher Landau reveló que la morenista no tenía visa vigente que cancelar.