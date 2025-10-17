El jueves 16 de octubre se presentó una demanda federal en Washington contra el gobierno del presidente Donald Trump.

Esto después de que en septiembre pasado, el mandatario impusiera una tarifa anual de 100 mil dólares a las nuevas solicitudes de visa H-1B, siendo que con anterioridad tenían un costo menor a los 4 mil dólares.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, fue un exceso de autoridad por parte de Donald Trump.

Cámara de Comercio alega que tarifas de Donald Trump perjudicarán a empresas en EU

En su demanda presentada, la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que la nueva cuota de visas no solo es ilegal, sino que también es altamente perjudicial para las empresas estadounidenses.

Esto debido a que son ellas las mayores usuarias de la visa H-1B, la cual permite a empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores que vienen del extranjero.

Donald Trump y Javier Milei. (Alex Brandon/AP / AP)

Donald Trump defendió la nueva tarifa al afirmar que los empleadores prefieren reemplazar a trabajadores nacionales con empleados más baratos de fuera del país.

Sin embargo, en la demanda se establece que el aumento es ilegal y que viola las leyes de inmigración.

Ahora, la Cámara de Comercio de Estados Unidos busca que un tribunal declare que Donald Trump excedió la autoridad del poder ejecutivo.

Lo anterior debido a que son las agencias del gobierno federal las que pueden aplicar este tipo de aumentos a tarifas.