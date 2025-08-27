El gobierno de Donald Trump busca reducir la duración de las visas de estudiantes y periodistas por lo que el tiempo en el que se les permitirá estar en Estados Unidos será modificado y estas son las razones.

Recientemente se reveló un documento con una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reducir la duración de visas de estudiantes y periodistas en Estados Unidos.

Según la información brindada por EFE, este documento es una versión preliminar de la propuesta y fue presentada este miércoles 27 de agosto en el Registro Federal; te damos todos los detalles.

Visa de Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Estados Unidos quiere reducir duración de visas de estudiantes y periodistas; estas son las razones

Siguiendo las políticas migratorias de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto reducir la duración de las siguientes visas de estudiantes, periodistas y visitantes de intercambio cultural.

Esta reducción que busca el gobierno de Estados Unidos es para mejorar los procesos de monitoreo y supervisión, pues algunas personas suelen quedarse más tiempo luego de que vence el programa.

A continuación te decimos cuáles son los cambios que propone el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos:

Tipo F para estudiantes: La visa tendrá una duración máxima de cuatro años, sin importar que los programas de estudio duren más tiempo, en este caso se tendrá que solicitar una prórroga

Tipo J para intercambios: La visa durará solo el periodo del programa de intercambio cultural con un máximo de cuatro años. Los estudiantes de los programas para aprender inglés no podrán estar en Estados Unidos más de 24 meses

Tipo I para periodistas: La visa que antes era un año, ahora solo será 240 días y podrá extenderse si el trabajador sigue activo en el mismo medio con el que se registró; la duración para periodista de China será de 90 días

Cabe mencionar que el tiempo de “gracia” para salir de Estados Unidos o cambiar de estatus será reducido de 60 a 30 días y los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de carrera durante su estancia.

Estados Unidos propone reducir duración de visas de estudiantes y periodistas; cuándo entrará en vigor

Este miércoles 27 de agosto, el gobierno de Estados Unidos presentó ante el Registro Federal la iniciativa para reducir la duración de visas de estudiantes y periodistas; esto es lo que sigue.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se someterá a un proceso de revisión durante 30 días, en los que el público podrá realizar sugerencias y comentarios.

Estos cambios a las visas de estudiantes podrían afectar a más de 1.6 millones de estudiantes internacionales y a alrededor de 350 mil visitantes de intercambio que viajan a Estados Unidos.