Si estás planeando viajar al país del Tío Sam, debes saber que el permiso ESTA para ingresar a Estados Unidos aumentará al doble a partir del martes 30 de septiembre de 2025.

Aunque en el pasado el permiso electrónico de viaje ESTA costaba únicamente 21 dólares, su precio ahora es de 40 dólares, lo que equivale a más de 700 pesos mexicanos.

ESTA es una autorización electrónica que se solicita en línea, convirtiéndose así en una alternativa práctica y rápida para quienes no están obligados a presentar Visa para ingresar a Estados Unidos.

Visa dorada de Donald Trump (Andrew Harnik / Getty Images via AFP)

¿Quiénes se verán impactados al viajar a Estados Unidos por la subida de “ESTA”?

El aumento del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) afectará a viajeros que no están obligados a presentar Visa para ingresar a Estados Unidos, como es la mayoría de los siguientes casos:

Casi todos los países de Europa

Israel

Japón

Corea del Sur

Taiwán

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha justificado este incremento con el objetivo de “promocionar el turismo y hacer aportes al fondo general del Departamento del Tesoro”.

La medida ocurre en medio de los esfuerzos de Donald Trump para reducir la inmigración, lo que incluye también restringir el acceso de visitantes extranjeros.