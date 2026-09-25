La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones del partido, iniciaron un diálogo con el PT en medio de la escalda en las tensiones.

Por medio de sus redes, ambas informaron sobre un encuentro con la dirigencia nacional del PT y destacaron la necesidad de mantener la unidad rumbo a las elecciones 2027.

El diálogo que abrieron Ariadna Montiel y Citllali Hernández ocurre en medio de la escalada en las tensiones por el tema de la definición de candidatos a los gobiernos estatales, sobre el que se afirma que se va a analizar.

Morena abre diálogo con PT ante tensiones rumbo a las elecciones 2027

Luego de 2 jornadas de señalamientos, descalificaciones y amagues entre Morena y el PT, las dirigencias nacionales de ambos partidos estarían en busca de iniciar un proceso de reconciliación.

Lo anterior debido a que la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel y la presidenta de la comisión de elecciones, Citlalli Hernández, sostuvieron una reunión con Alberto Anaya, dirigente del PT.

Sobre el encuentro, Ariadna Montiel resaltó que se celebró con la intención de reforzar la unidad, pues dijo que la integración de sus fuerzas ha sido un punto fundamental.

Morena abre diálogo con el PT ante tensiones (@A_MontielR/X)

En ese sentido, la líder morenista se pronunció a favor de mantener la alianza, pues dijo que trabaja de la mano ha permitido que hagan historia y solo así podrán continuar consolidando el proyecto.

Por su parte, Citlalli Hernández reconoció la valía del debate en la vida democrática, pero resaltó que pese a las tensiones no hay ruptura y aseveró que la oposición se va a quedar “con las ganas”.

Morena revisará inconformidades del PT

Al informar sobre la apertura al diálogo ante las recientes tensiones, Citlalli Hernández sostuvo que el encuentro con la dirigencia del PT será para iniciar una revisión de las inconformidades.

En su mensaje, indicó que la coalición Sigamos Haciendo Historia está construida en una base de principios, ideales y el compromiso con el pueblo de México.

Morena abre diálogo con el PT ante tensiones (@CitlaHM/X)

Por ello, resaltó que a pesar de las diferencias, se instaló la mesa técnica que solicitó el PT y que buscará fortalecer el proceso de coalición.

En ese sentido, Citalli Hernández sentenció que Morena y PT se mantendrán en unión, en defensa de la Cuarta Transformación y trabajando por el proyecto que los unió en un principio.