Las tensiones dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia continúan a la alza, pues ahora Ricardo Monreal advirtió que el “PT no tiene fuerza” suficiente para hacer perder 12 gubernaturas a Morena.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas” Ricardo Monreal

Así lo declaró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al señalar que los dichos que lanzó Reginaldo Sandoval sobre el peso del PT en la alianza no tienen respaldo.

Lo anterior debido a que previamente, Reginaldo Sandoval insistió en amenazar con romper el bloque aliancista con Morena, pues afirmó que sin ellos pueden perder hasta 12 gubernaturas.

Ricardo Monreal eleva tensiones con PT; rechaza que tengan fuerza para disminuir a Morena

El inicio oficial del proceso electoral 2027 ha generado diferencias dentro del bloque aliancista conformado por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En especial debido a que Morena llevó a cabo su proceso interno para la definición de candidatos a gubernaturas, en el que no contó con la opinión ni con la participación de sus aliados.

Ante ello, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, amagó con romper la coalición y advirtió que sin ellos, Morena perdería varias gubernaturas, dichos a los que Ricardo Monreal ya respondió con fuerza.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuera suficiente” Ricardo Monreal

Así ocurrió debido a que desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal sentenció que el PT no tiene el peso suficiente para provocar que Morena pierda hasta 12 gobernatura como afirmó Reginaldo Sandoval.

A pesar de ello, el legislador morenista dijo que no busca hacer menos al PT, pero está convencido de que la amenaza que hizo de cara a las elecciones 2027 no tiene respaldo alguno.

🚨 MONREAL: EL PT NO TIENE FUERZA PARA HACER PERDER GUBERNATURAS A MORENA.



Tras los dichos de @ReginaldoSF_PT, quien advirtió que el PT podría hacer que Morena pierda hasta 12 gubernaturas, @RicardoMonrealA respondió:



➡️ “No creo que le asista la fuerza suficiente. No lo… pic.twitter.com/VYIa51sKPF — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) September 24, 2026

Reginaldo Sandoval afirmó que sin el PT perdería hasta 12 gubernaturas

La respuesta que Ricardo Monreal lanzó a Reginaldo Sandoval se dio debido a que el coordinador del PT en San Lázaro advirtió que Morena depende de su respaldo para retener diversas gubernatruas.

Sobre el punto, el diputado declaró que tal vez por sí mismo el PT no cuenta con la capacidad de ganar una gubernatura, pero sí le da para que Morena pierda hasta 12.

“Que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta 7, 8 o hasta 12” Reginaldo Sandoval

Bajo ese tenor, refirió incluso que de no existir apertura en la definición de candidatos rumbo a 2027, el PT iría solo y retomaría los perfiles que Morena desechó en sus contienda interna.