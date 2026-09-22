Manuel Velasco hizo un llamado a respetar las encuestas que se realizan rumbo a las elecciones de 2027, en medio de las diferencias entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM).

Durante un breve encuentro con los medios, Manuel Velasco señaló que no hay ninguna ruptura en la alianza, pero pidió abrir el diálogo con PT y hacer un esfuerzo para mantener la coalición para 2027.

Velasco pide respetar resultados de las encuestas rumbo a 2027; niega ruptura de la alianza Morena, PT y PVEM

Este martes 22 de septiembre, Manuel Velasco negó que exista una ruptura de la alianza Morena, PT y PVEM, pese a que hace unos días el PT puso en pausa su participación en la designación de coordinadores.

Velasco pide respetar resultados de las encuestas rumbo a 2027; niega ruptura de la alianza Morena, PT y PVEM (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Ante los cuestionamientos sobre un posible maltrato a los partidos aliados, el senador Velasco consideró que uno de los puntos centrales debe ser el respeto al método de las encuestas.

El legislador recordó el proceso en el que se definió a las “corcholatas”, destacando que en aquella ocasión hubo transparencia en el método utilizado y que los resultados de las encuestas fueron publicados.

Por lo anterior, Manuel Velasco planteó que se den a conocer las encuestas de las entidades donde ya se han dado a conocer quienes serán los coordinadores de los comités para la defensa de la 4T y la soberanía nacional.

Asimismo, recordó que el PT siempre ha sido un aliado de la izquierda y consideró importante atender las diferencias que puedan existir entre los partidos para que se mantega la coalición rumbo a las elecciones 2027.