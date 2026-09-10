El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comparte testimonios de pacientes y médicos a un año de la explosión del puente de La Concordia, en Iztapalapa.

“A un año de la tragedia en el puente de La Concordia, recordamos con profundo respeto a quienes vivieron este difícil momento. IMSS se une en su memoria, reconoce su fortaleza y expresa su solidaridad” Intituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La red hospitalaria del IMSS fue la primera en activar sus protocolos para recibir a víctimas de la explosión de pipa de La Concordia el 10 de septiembre de 2025.

IMSS envía mensaje a un año de la explosión en La Concordia (IMSS)

IMSS comparte testimonios a un año de la explosión de La Concordia

Médicos del IMSS y familiares de las víctimas compartieron su perspectiva a un año de la explosión de una pipa en La Concordia, donde se destacó el protocolo de acción de la institución.

La doctora Fryda Medina, directora de UMAE Magdalena de las Salinas, mostró el procedimiento que se realizó tras el ingreso de víctimas de la explosión.

La especialista narra que los pacientes fueron atendido por un equipo multidisciplinario, es decir, especialistas en diversas áreas de la salud.

Dra. Fryda Medina, directora de UMAE Magdalena de las Salinas (IMSS)

El Doctor Armando Sánchez, jefe de la unidad de Cuidados Intensivos, recordó que durante la emergencia todos se coordinaron para reaccionar forma oportuna.

Médicos y enfermeras acompañaron a los afectados por la explosión con un trato humano y profesional, siempre procurando su bienestar.

Lic. Jorge Parra, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos (IMSS)

El doctor Julio López recordó el caso de la menor Jazlyn Azuleth, quien sufrió diversas quemaduras tras la explosión y fue atendida en la clínica 53 del IMSS.

Julio López destacó que sin la protección de Alicia Matías, la menor habría fallecido: “La abuela fue quien salvó la vida de la niña”.

Dr. Armando Sánchez, jefe de unidad de cuidados intensivos en el hospital Magdalena de las Salinas (IMSS)

Familiares comparten sus testimonios sobre atención del IMSS tras explosión

Eduardo Romero fue uno de los afectados por la explosión de La Concordia y fue atendido en el UMAE Magdalena de las Salinas.

Su hermano, David Romero, agradeció la atención oportuna del IMSS: “Gracias por no dejarlos”.

Lucia Gutiérrez, madre de Oswaldo Gutiérrez, agradeció la atención brindada por el IMSS.

“Todo el equipo, desde doctores, trabajo social, enfermeros, todos, fue muy buen trato” Lucía Gutiérrez, mamá de una de las víctimas de la explisión

El IMSS destaca el trabajo de 10 unidades médicas, 2 unidades de Primer Nivel, cinco unidades de Segundo Nivel y tres Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) quienes atendieron la emergencia.

La labor del personal de salud del IMSS permitió que 14 afectados por la explosión fueran dados de alta gracias al trabajo institucional y de sus familias.