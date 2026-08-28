El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio sobre los límites para las candidaturas independientes en Michoacán que afectan al Movimiento del Sombrero, llevó a que Jorge Álvarez Máynez se pronunciara a favor de Grecia Quiroz y el movimiento.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), ha tenido acercamiento con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, para que se postule abanderada por el partido político para las elecciones 2027 en Michoacán. Sin embargo, ella se ha negado.

Pese al rechazo, Jorge Álvarez Máynez se pronunció sobre el fallo de la SCJN y sostuvo el respaldo a Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero, ante los límites que se le están poniendo con la reforma electoral en Michoacán.

Jorge Álvarez Máynez sostiene el respaldo a Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero

Grecia Quiroz ha descartado ir con MC por las elecciones 2027 en Michoacán. Sin embargo, Jorge Álvarez Máynez sostiene el respaldo que le da a la viuda de Carlos Manzo y al Movimiento del Sombrero.

La decisión que la SCJN tomó sobre la reforma electoral en Michoacán que limita la participación del Movimiento del Sombrero en las elecciones 2027 como independientes, ha llevado al pronunciamiento del dirigente nacional de MC.

Con un video en sus redes sociales, Máynez dijo tener solidaridad con el Movimiento del Sombrero y Grecia Quiroz, por los ataques que están viviendo, pero también por la decisión de la SCJN.

Máynez aseguró que ante el fallo respaldan a ambas y que incluso consideran que el fallo debe tener una revisión internacional por no respetar los derechos humanos.

“Le expresamos nuestro respaldo pleno a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero en esta lucha no solo a favor de los derechos humanos que llevaremos como lo dijimos a instancias internacionales, sino también una solidaridad plena con su movimiento y con la necesidad que tienen las y los ciudadanos de Michoacán de defender su dignidad”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC.