La nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, defendió al partido tras acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico.

“La mafia del poder, encabezada por Alito Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres”. Ariadna Montiel en X

Los señalamientos vinieron de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, quien envió una petición al gobierno de Estados Unidos para clasificar a Morena una organización terrorista.

En respuesta, Montiel Reyes consideró este movimiento como “una solicitud disfrazada de intervención extranjera”.

Ariadna Montiel en X (Captura de pantalla)

Alejandro Moreno se lanza contra Morena; Ariadna Montiel pide unidad dentro del partido

En su petición a Estados Unidos, Alejandro Moreno aseguró que los nexos de Morena con el narcotráfico han influenciado en procesos electorales a favor del partido en años anteriores.

A la par, señaló que grupos criminales han operado con impunidad en México gracias al respaldo político del partido.

Tras asumir la dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel hizo un llamado a toda la militancia para “mantenerse firmes y unidos al proyecto de nación”.

En su discurso, afirmó que la unidad entre el partido y el pueblo de México no puede ser quebrantada por ningún gobierno en el extranjero.

Esto último en medio de las acusaciones de Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con grupos del crimen organizado.

Ariadna Montiel asume la dirigencia nacional de Morena (Yazmín Betancourt)

El exgobernador morenista está en la mira del gobierno de Estados Unidos, por lo que opositores a Morena piden su extradición inmediata.

El caso ha sido utilizado por Alejandro Moreno para continuar con la campaña de desprestigio al partido, alegando que México se merece un “gobierno limpio”.