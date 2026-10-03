La nueva adaptación sonora de Drácula producida por Audible apuesta por una lectura más fiel a la obra original de Bram Stoker, alejándose de las versiones que romantizaron la relación entre Mina Harker y el célebre vampiro.

Con Esmeralda Pimentel en el papel de Mina y José María De Tavira como el Conde Drácula, la producción recupera el suspenso psicológico y reivindica a su protagonista femenina como una mujer inteligente, intuitiva y decisiva en la lucha contra el monstruo.

Disponible en Audible, Drácula es una experiencia inmersiva que demuestra el poder de la ficción sonora. En entrevista con SDPnoticias, Esmeralda Pimentel cuenta cómo fue dar vida a Mina y recuperar la fuerza y profundidad del personaje.

Esmeralda Pimentel protagoniza el nuevo Drácula de Audible (Cortesía)

Esmeralda Pimentel redefine a Mina Harker en “Drácula” de Audible

Con el estreno de la serie original de Audible, Drácula, el mito del vampiro por excelencia abandona las estilizaciones visuales para recuperar la atmósfera opresiva y el latido de thriller psicológico que Bram Stoker concibió originalmente.

Encabezada por Esmeralda Pimentel en la voz de Mina Harker, esta producción desplaza el centro de gravedad del relato: Mina deja de ser la figura indefensa y acechada para asumir la conducción del enigma, enfrentando a la criatura a través de la deducción, el intelecto y una aguda lectura de sus huellas.

Creo que la Mina que estamos contando es una mujer muy fuerte, inteligente, intuitiva y reflexiva. No se achica ante el terror, aunque también vemos su vulnerabilidad cuando sus límites son invadidos por este ser monstruoso. Esmeralda Pimentel, Mina Harker en Dracula

A diferencia de las numerosas adaptaciones cinematográficas que adulteraron el texto primigenio para construir una épica pasional, la versión sonora de Audible rinde homenaje a la estructura orquestada por Bram Stoker.

En lugar de recurrir al melodrama, la narrativa muestra la verdadera naturaleza de la vulnerabilidad y el abuso de poder, y deconstruye el mito romántico.

El cine se encargó de romantizar la historia creando un relato de amor inexistente, diluyendo lo que en verdad representa una invasión violenta de los límites de una mujer por parte de una entidad monstruosa.

La novela original y esta producción sonora dejan en claro que jamás existió un romance entre Mina y Drácula, sino un asedio del que ella intenta defenderse.

Se me había olvidado que en la novela original nunca hubo un romance entre Mina y Drácula. Fue muy bonito redescubrirlo, porque con el tiempo esa relación se romantizó en el cine, junto con la violencia y la invasión de los límites de una mujer. Esmeralda Pimentel, Mina Harker en Dracula

Por otro lado, la obra rescata a Mina Harker lejos del cliché de la víctima pasiva a la espera de auxilio.

Se trata de una figura fuerte, reflexiva e intuitiva que pone sus recursos intelectuales al servicio de la persecución del monstruo.

Frente al cliché común de catalogarla como una mujer “adelantada a su época”, Esmeralda Pimentel defiende una postura más honesta: Mina era una mujer plenamente alineada con quien era, cuya lucidez y templanza le permiten conectar pistas y encarar la amenaza sin achicarse ante el terror.

A lo largo del relato, los personajes masculinos tienden a desestimar las facultades emocionales e intuitivas de Mina.

Bram Stoker la escribió como una mujer muy inteligente, pero con el tiempo, el cine y otras adaptaciones muchas de esas características se fueron perdiendo. En esta versión se recuperan, y eso me parece importante, no solo para hacerle justicia a Mina como personaje, sino también porque representa la fortaleza y la inteligencia de las mujeres, una inteligencia que no viene únicamente del intelecto, sino también de la intuición. Esmeralda Pimentel, Mina Harker en Dracula

Sin embargo, la propuesta demuestra que esa misma intuición denostada se transforma en la llave definitiva para descifrar la naturaleza del enemigo y lograr su caída.

El desafío actoral en cabina: Desnudar la emoción a través de la voz

Prescindir del vestuario, la escenografía y la gesticulación ante las cámaras supuso un reto técnico y expresivo de alta exigencia para Esmeralda Pimentel.

En el territorio de la ficción sonora, la voz deja de ser un mero complemento para convertirse en la totalidad del universo dramático, lo que exige un compromiso orgánico absoluto por parte del intérprete.

Cuando la voz se vuelve el único medio para retratar un personaje y adentrarse en todo un universo, cobra un poder inmenso. Inevitablemente estás obligada a estar completamente presente: estás de lleno con el cuerpo, con los gestos, con las emociones y con la mente Esmeralda Pimentel, Mina Harker en Dracula

Esmeralda Pimentel protagoniza el nuevo Drácula de Audible (Cortesía)

Esta entrega física dentro de la cabina se tradujo en una exploración minuciosa de las sutilezas respiratorias.

Una respiración temblorosa permitía comunicar el miedo absoluto del personaje, mientras que modulaciones en el ritmo y el flujo del aire transmitían estados de agotamiento extremo, debilidad corporal, cansancio profundo o chispazos de júbilo.

El proceso cobró una dimensión aún más sobrecogedora cuando Esmeralda Pimentel grabó escuchando las interpretaciones vocales de José María De Tavira en los auriculares.

La resonancia de José María De Tavira encarnando al Conde —una presencia implacable que se introducía directamente en los oídos y la mente de la actriz dentro de la cabina— simuló una sensación real de invasión psicológica sin consentimiento.

Esta experiencia reprodujo de forma simbiótica el acoso que sufre Mina en la ficción, demostrando el alcance inmersivo y perturbador que alcanza el formato sonoro.

Esmeralda Pimentel comparte 3 claves para vivir al máximo “Drácula” de Audible

La propuesta auditiva de Drácula trasciende el mero entretenimiento para establecer un pacto de “creación colectiva”.

A medida que los actores entregan su instrumento vocal, corresponde al oyente completar el espacio escénico, moldeando en su mente los rostros, la arquitectura gótica y la densidad de las sombras a las que la imagen explícita jamás podrá acceder.

En un ecosistema cultural asfixiado por la tiranía de las pantallas y la sobreoferta visual de las redes sociales, apostar por el audio posee una dimensión de resistencia política y cultural.

La obra rescata la vertiente ancestral de la tradición oral, otorgando de nuevo al espectador la autoría de sus propias imágenes mentales.

Para experimentar esta inmersión dramática en su máxima intensidad, Esmeralda Pimentel comparte tres recomendaciones esenciales:

Escuchar la obra durante la noche: Aprovechar la penumbra nocturna para potenciar el clima de suspenso, misterio y vulnerabilidad. Usar audífonos que aíslen el sonido exterior: Utilizar auriculares que permitan percibir cada microdetalle de la producción sonora e interiorizar los matices de las voces. Mantener los ojos cerrados: Clausurar los estímulos visuales directos para permitir que la propia imaginación dibuje los espacios y los personajes de forma libre.

Esmeralda Pimentel: la intuición, el gran legado de Mina Harker en “Drácula”

Como balance de esta travesía interpretativa, Esmeralda Pimentel rescata la intuición como el legado más poderoso de Mina Harker: una brújula indispensable que funge como fuente de templanza y fortaleza para las mujeres contemporáneas ante los embates de la adversidad.

A lo largo de la novela, los hombres suelen menospreciar las características consideradas femeninas. Sin embargo, son precisamente esas cualidades las que terminan siendo fundamentales para descubrir al monstruo y encontrar la forma de atraparlo. Por eso creo que Mina merece ser la gran protagonista de esta historia, porque es gracias a ella que finalmente logran derrotar a Drácula. Esmeralda Pimentel, Mina Harker en Dracula

La versión original de Drácula ya se encuentra disponible para su escucha y descarga en la plataforma Audible.

Más allá de un ejercicio de nostalgia literaria, Drácula reafirma la vigencia de la ficción sonora como un medio de alto rendimiento artístico, capaz de sacudir los sentidos y devolverle a la palabra hablada su capacidad primigenia de conmocionar, perturbar y liberar la mente humana.