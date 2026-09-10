Jorge Álvarez Máynez defendió la aspiración de Luis Donaldo Colosio, senador por Nuevo León, al gobierno de Sonora.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano señaló incongruencia desde Morena y recordó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nacido en Tabasco, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

“Morena lo fundó un tabasqueño que se postuló a gobernar la Ciudad de México”. Jorge Álvarez Máynez

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas defendió su origen sonorense y resaltó que los señalamientos son producto de un nerviosismo porque ve en él “un riesgo”.

“Hoy Colosio les quita el sueño”, señala Máynez por supuestas dudas del origen del senador

Jorge Álvarez Máynez aseguró que la aspiración de Luis Donaldo Colosio al gobierno de Sonora les “quita el sueño” en Morena.

Álvarez Máynez resaltó que han habido gobernantes emanados de Morena para entidades de las que no son originarios, como sí lo es Luis Donaldo Colosio Rojas.

En este sentido, recordó que AMLO se postuló para el gobierno del entonces Distrito Federal cuando es originario de Tabasco, y destacó otros ejemplos como:

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, quien es originaria de Zacatecas

Ricardo Monreal, diputado federal, quien fue delegado de la Cuauhtémoc de 2015 a 2015, originario de Zacatecas

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien fue alcaldesa de Álvaro Obregón, CDMX, de 2018 a 2021.

Jorge Álvarez Máynez (Jorge Álvarez Máynez/X)

Luis Donaldo Colosio defiende su origen sonorense; presume su invitación de su bautizo

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas defendió su origen sonorense y resaltó que hasta compartiría la invitación de su bautizo para probarlo.

“Hasta les puedo mandarina copia de mi invitación a mi bautizo, precisamente ahpu en Magdalena de Kino” Luis Donaldo Colosio Riojas

El senador resaltó que ha sido sonorense toda su vida y compartió que en sus inscripciones académicas siempre se ha registrado como originario de Magdalena de Kino, Sonora.

“Yo he sido sonorense toda mi vida, todas mis inscripciones académicas me he registrado como sonorense, como originario de Magdalena de Kino, Sonora”. Luis Donald Colosio Riojas

Asimismo, resaltó que la constitución de Sonora contempla como sonorense también a los hijos de sonorenses.