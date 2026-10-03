El Teatro Metropólitan de la CDMX recibe este sábado 3 de octubre a la banda mexicana de surf rock, Lost Acapulco con concierto único.

Así que prepara tu itinerario que a continuación encontrarás los detalles de horario del concierto de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche

Lost Acapulco (OCESA)

Playa Satán de Lost Acapulco se presenta en el Teatro Metropólitan

Lost Acapulco se presenta con Playa Satán su tour 30 años de surf rock en el Teatro Metropólitan hoy 3 de octubre para deleite de sus fans.

Así que ya tienes lo necesario para disfrutar del concierto Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en Avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.