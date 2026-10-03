México vs Estados Unidos marcará el tercer juego de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es empate del Tricolor.

México vs Estados Unidos: Pronóstico del partido del Tricolor

México 1-1 Estados Unidos es el pronóstico de otro de los partidos amistosos de Rafael Márquez como entrenador del Tri.

Pronóstico: México 1-1 Estados Unidos.

México vs Estados Unidos: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Estados Unidos, como parte de la Fecha FIFA.

México

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Érik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Hirving Lozano

Estados Unidos

  • Portero: Matt Freese
  • Defensas: Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty y Peyton Miller
  • Mediocampistas: Yunus Musah, Tyler Adams y Gio Reyna
  • Delanteros: Malik Tillman, Justin Ellis y Cavan Sullivan

México vs Estados Unidos: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor

México vs Estados Unidos se enfrentan en partido de la Fecha FIFA con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 3 de octubre, 20:00 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.

  • Partido: México vs Estados Unidos
  • Fase: Partido de preparación
  • Fecha: Sábado 3 de octubre del 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: State Farm Stadium
  • Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports