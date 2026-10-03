México vs Estados Unidos marcará el tercer juego de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es empate del Tricolor.
México vs Estados Unidos: Pronóstico del partido del Tricolor
México 1-1 Estados Unidos es el pronóstico de otro de los partidos amistosos de Rafael Márquez como entrenador del Tri.
Pronóstico: México 1-1 Estados Unidos.
México vs Estados Unidos: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Estados Unidos, como parte de la Fecha FIFA.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Érik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora
- Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Hirving Lozano
Estados Unidos
- Portero: Matt Freese
- Defensas: Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty y Peyton Miller
- Mediocampistas: Yunus Musah, Tyler Adams y Gio Reyna
- Delanteros: Malik Tillman, Justin Ellis y Cavan Sullivan
México vs Estados Unidos: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor
México vs Estados Unidos se enfrentan en partido de la Fecha FIFA con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 3 de octubre, 20:00 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: México vs Estados Unidos
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Sábado 3 de octubre del 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: State Farm Stadium
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports