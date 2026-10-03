México vs Estados Unidos marcará el tercer juego de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es empate del Tricolor.

México vs Estados Unidos: Pronóstico del partido del Tricolor

México 1-1 Estados Unidos es el pronóstico de otro de los partidos amistosos de Rafael Márquez como entrenador del Tri.

Pronóstico: México 1-1 Estados Unidos.

México vs Estados Unidos: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Estados Unidos, como parte de la Fecha FIFA.

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Érik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Hirving Lozano

Estados Unidos

Portero: Matt Freese

Defensas: Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty y Peyton Miller

Mediocampistas: Yunus Musah, Tyler Adams y Gio Reyna

Delanteros: Malik Tillman, Justin Ellis y Cavan Sullivan

México vs Estados Unidos: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor

México vs Estados Unidos se enfrentan en partido de la Fecha FIFA con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 3 de octubre, 20:00 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.