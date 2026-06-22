La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, respondió a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien pidió al Gobierno Federal entregar a Rubén Rocha Moya.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Ariadna Montiel cuestionó la postura de Maru Campos y rechazó sus señalamientos sobre seguridad, soberanía y crimen organizado.

La dirigente morenista afirmó que la mandataria chihuahuense carece de autoridad moral para emitir críticas al Gobierno Federal debido a diversos cuestionamientos relacionados con su administración.

Morena y Chihuahua escalan confrontación por soberanía y seguridad

Montiel sostuvo que Campos promueve la intervención extranjera al respaldar posturas relacionadas con la participación de autoridades estadounidenses en asuntos nacionales.

Además, criticó los niveles de violencia registrados en Chihuahua y señaló que la gobernadora ha realizado numerosos viajes durante el tiempo que lleva al frente del estado.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (Fotografía Cortesía)

La dirigente también recordó las acusaciones surgidas tras la muerte de dos agentes de la CIA durante un operativo relacionado con un presunto narcolaboratorio.

En su mensaje, la presidenta de Morena aseguró que defenderá la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia extranjera en territorio mexicano.

La polémica surgió después de que Campos difundiera un video de aproximadamente cinco minutos dirigido al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese mensaje, la gobernadora pidió no proteger a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses y solicitó específicamente la entrega de Rubén Rocha Moya.

Campos también expresó su rechazo a cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en México, aunque insistió en que la defensa de la soberanía debe ejercerse con responsabilidad institucional.