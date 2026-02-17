La actriz Arcelia Ramírez -de 58 años de edad- celebra los incentivos que el gobierno de Claudia Sheinbaum y Salma Hayek darán al cine mexicano.

Claudia Sheinbaum anunció incentivos fiscales a la industria cinematográfica y audiovisual con el fin de que aumente la producción de cine en México.

Arcelia Ramírez celebra el apoyo de Claudia Sheinbaum al cine mexicano

Durante un encuentro con medios, Arcelia Ramírez celebró los nuevos incentivos al cine mexicano y mencionó que la industria ha luchado por obtener más apoyo desde hace varios años.

“Es un programa de incentivos para el cine mexicano y se anunciaron también todos los esfuerzos y apoyos que se han dado al cine en estos últimos tiempos que son el producto de mucho trabajo de la comunidad cinematográfica” Arcelia Ramírez

Arcelia Ramírez (Instagram/@arceliaramirezoficial)

Arcelia Ramírez declaró que la comunidad cinematográfica mexicana ha luchado por exponer las necesidades de la industria y se alegra de que por fin sus peticiones hayan sido escuchadas.

“Ha habido una evolución tremenda”, expresó la actriz, quien asegura que el cine mexicano por fin vive cambios con leyes que lo protegen.

La actriz destacó que el apoyo de Salma Hayek al cine mexicano ha sido importante, ya que ha forjado una carrera internacional.

“Es un apoyo muy grande, Salma es una mujer que ha puesto el nombre de México siempre por delante con su trabajo” Arcelia Ramírez

Arcelia Ramírez considera que Salma Hayek ha sido pieza clave para que las peticiones de la comunidad cinematográfica mexicana se hayan tomado en cuenta.

Salma Hayek (Especial)

Salma Hayek cree que el cine mexicano tiene potencial

El domingo 15 de febrero, Salma Hayek formó parte de un evento donde se anunciaron los nuevos incentivos al cine mexicano por parte del gobierno de México.

Salma Hayek dio un discurso donde mencionó que el cine mexicano carecía de apoyo, pero lo que faltaba era la visión que ha tenido Claudia Sheinbaum .

La actriz expresó que no hay país que se compare con la diversidad cultural de México, por lo que tiene todo para tener relevancia mundial en la industria cinematográfica.

El lunes 16 de febrero se publicaron en el Diario Oficial la Federación los incentivos a la industria.