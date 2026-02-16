La Secretaría de Cultura anunció una estrategia para fortalecer la presencia del cine mexicano en carteleras comerciales e impulsó incrementar el periodo de exhibición de siete a 14 días.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, señaló que esta medida responde a una problemática histórica, donde el cine mexicano es limitado y se transmite en horarios poco competitivos.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, anuncia medida para impulsar más días en cartelera para cine mexicano

Pese a que las películas mexicanas tiene reservado un 10% de las proyecciones en las salas de cine, los filmes suelen proyectarse en horarios en donde la gente no asiste a verla.

Por lo anterior, la Secretaría de Cultura está impulsando que el cine mexicano tenga más días en la cartelera, garantizando que las películas sean vistas y reciban ganancias.

En entrevista con López-Dóriga, la secretaria Claudia Curiel de Icaza reveló que se harán revisiones semanales y semestrales para garantizar que los cines proyecten 14 días las películas mexicanas.

El plan busca un balance dentro del ecosistema nacional para que las películas mexicanas tengan mejores horarios y no se vean desplazadas totalmente por los grandes lanzamientos internacionales.

Cabe mencionar que, esta medida es parte de un plan integral del gobierno federal que incluye “incentivos fiscales históricos” para atraer producciones nacionales e internacionales a México.