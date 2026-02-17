Arcelia Ramírez es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, ganadora de dos premios Ariel.

La actriz ha sido defensora del cine nacional y ha pedido una ley que defienda el derecho a la cultura.

¿Quién es Arcelia Ramírez? La actriz que defiende el cine mexicano

Arcelia Ramírez Coria es una actriz originaria de la CDMX, conocida por su trabajo en cine, teatro y televisión.

En febrero de 2026, Arcelia Ramírez celebró que el gobierno de Claudia Sheinbaum brinde incentivos al cine nacional.

Arcelia Ramírez (Instagram/@arceliaramirezoficial)

¿Qué edad tiene Arcelia Ramírez?

Arcelia Ramírez nació el 7 de diciembre de 1967; actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es el esposo de Arcelia Ramírez?

Se desconoce si Arcelia Ramírez está casada.

¿Qué signo zodiacal es Arcelia Ramírez?

Arcelia Ramírez es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Arcelia Ramírez?

Arcelia Ramírez tiene dos hijas:

Emilia Berjón

Juliette Berjón

Arcelia Ramírez (Instagram/@arceliaramirezoficial)

¿Qué estudió Arcelia Ramírez?

Arcelia Ramírez estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM.

¿En qué ha trabajado Arcelia Ramírez?

Arcelia Ramírez debutó en la actuación con la película El centro del laberinto e hizo su primera aparición en televisión en el programa La hora marcada.

Ha trabajado en películas como:

Cocodrilos

Aquí estoy

Journey

La civil

Verónica

La calle de la amargura

No se aceptan devoluciones

La niña en la piedra

Perfume de violetas

Cuarto oscuro

Ciudad de ciegos

Arcelia Ramírez también ha trabajado en series como:

La jaula de oro

La calle de las novias

Dos lunas

El Chema

Vencer el pasado

Vencer el miedo

Mujeres Asesinas

Regalo de Amor

Las muertes

Arcelia Ramírez (Instagram/@arceliaramirezoficial)

Arcelia Ramírez celebra los incentivos que dará Claudia Sheinbaum

El domingo 15 de febrero, Claudia Sheinbaum y Salma Hayek anunciaron incentivos para el cine mexicano.

Con estos incentivos se espera que la industria cinematográfica aumente la producción.

“Es un programa de incentivos para el cine mexicano y se anunciaron también todos los esfuerzos y apoyos que se han dado al cine en estos últimos tiempos que son el producto de mucho trabajo de la comunidad cinematográfica” Claudia Sheinbaum

Arcelia Ramírez reconoce el trabajo de la comunidad cinematográfica, quienes han buscado apoyo y regulación desde hace varios años.

“Es un apoyo muy grande, Salma es una mujer que ha puesto el nombre de México siempre por delante con su trabajo”, destacó Arcelia Ramírez.