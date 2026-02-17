Arcelia Ramírez es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, ganadora de dos premios Ariel.
La actriz ha sido defensora del cine nacional y ha pedido una ley que defienda el derecho a la cultura.
¿Quién es Arcelia Ramírez? La actriz que defiende el cine mexicano
Arcelia Ramírez Coria es una actriz originaria de la CDMX, conocida por su trabajo en cine, teatro y televisión.
En febrero de 2026, Arcelia Ramírez celebró que el gobierno de Claudia Sheinbaum brinde incentivos al cine nacional.
¿Qué edad tiene Arcelia Ramírez?
Arcelia Ramírez nació el 7 de diciembre de 1967; actualmente tiene 58 años de edad.
¿Quién es el esposo de Arcelia Ramírez?
Se desconoce si Arcelia Ramírez está casada.
¿Qué signo zodiacal es Arcelia Ramírez?
Arcelia Ramírez es Sagitario.
¿Cuántos hijos tiene Arcelia Ramírez?
Arcelia Ramírez tiene dos hijas:
- Emilia Berjón
- Juliette Berjón
¿Qué estudió Arcelia Ramírez?
Arcelia Ramírez estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM.
¿En qué ha trabajado Arcelia Ramírez?
Arcelia Ramírez debutó en la actuación con la película El centro del laberinto e hizo su primera aparición en televisión en el programa La hora marcada.
Ha trabajado en películas como:
- Cocodrilos
- Aquí estoy
- Journey
- La civil
- Verónica
- La calle de la amargura
- No se aceptan devoluciones
- La niña en la piedra
- Perfume de violetas
- Cuarto oscuro
- Ciudad de ciegos
Arcelia Ramírez también ha trabajado en series como:
- La jaula de oro
- La calle de las novias
- Dos lunas
- El Chema
- Vencer el pasado
- Vencer el miedo
- Mujeres Asesinas
- Regalo de Amor
- Las muertes
Arcelia Ramírez celebra los incentivos que dará Claudia Sheinbaum
El domingo 15 de febrero, Claudia Sheinbaum y Salma Hayek anunciaron incentivos para el cine mexicano.
Con estos incentivos se espera que la industria cinematográfica aumente la producción.
“Es un programa de incentivos para el cine mexicano y se anunciaron también todos los esfuerzos y apoyos que se han dado al cine en estos últimos tiempos que son el producto de mucho trabajo de la comunidad cinematográfica”Claudia Sheinbaum
Arcelia Ramírez reconoce el trabajo de la comunidad cinematográfica, quienes han buscado apoyo y regulación desde hace varios años.
“Es un apoyo muy grande, Salma es una mujer que ha puesto el nombre de México siempre por delante con su trabajo”, destacó Arcelia Ramírez.