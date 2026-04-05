A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum dio a conocer los estímulos fiscales que recibirá el cine mexicano con el fin de hacer crecer la industria y generar más empleo.

Además del estímulo fiscal, Claudia Sheinbaum también señaló que ahora por decreto, las producciones mexicanas tendrán más salas en los cines del país.

Estímulo fiscal al cine mexicano será en el ISR, de acuerdo con Claudia Sheinbaum

En su mensaje, Claudia Sheinbaum resaltó que a partir de este momento, todas las producciones que sean grabadas en México recibirán un estímulo fiscal del 30% en el ISR.

Este beneficio se otorgará si se cumplen ciertas condiciones, como que el 70% sea para empresas mexicanas o trabajadores nacionales en largometrajes y audiovisuales realizados en México.

Es decir, si bien producciones extranjeras pueden optar por el descuento en el ISR si realizan sus grabaciones en México, se pondrá en primer lugar a todas las obras derivadas del cine mexicano que cumplen con los requisitos de facto.

Afirmando que con esto se van a crear más empleos y se promoverá el cine de México en todo el mundo, que es la intención primordial de las acciones que el gobierno pondrá en práctica para beneficiar el cine mexicano.

Cine mexicano tendrá más tiempo en salas, señaló Claudia Sheinbaum

Otro tema que mencionó Claudia Sheinbaum acerca del impulso al cine mexicano, es que este ahora tendrá más tiempo en la cartelera en salas comerciales del país.

Por decreto de la presidenta, ahora todos los cines del país están obligados a que el 10% de sus exhibiciones incluyan cine mexicano, además de que estén en buenos horarios.

En otras palabras, que por lo menos se tenga una o dos películas mexicanas en cartelera en todas las salas de cine, y que se puedan ver dentro de la franja horaria de la tarde/noche , que es la estelar.

Hay que señalar que uno de los reclamos de la industria del cine en México es que las exhibidoras no les daban salas o había pocos horarios, lo que limitaba su distribución y promoción.