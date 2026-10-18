Raúl Rocha Cantú enfrenta una nueva orden de aprehensión, luego de que un juez emitiera dicha instrucción en contra del empresario por ser parte de una supuesta organización dedicada al lavado de dinero.

Se acusa a Raúl Rocha Cantú de liderar una estructura donde se llegó a lavar hasta 3 mil millones de pesos, razón por la que se emitió una nueva orden de aprehensión.

Es la segunda vez que se gira una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

La información dada a conocer por el periodista Abel Barajas del diario Reforma, señala que el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes del Centro del Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue quien giró esta nueva orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú.

Siendo esta la segunda ocasión en que se gira una orden en contra del empresario por, supuestamente, liderar una organización delictiva dedicada al lavado de dinero, cuyo monto asciende alrededor de 3 mil millones de pesos.

Raúl Rocha Cantú (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO / Edgar Negrete Lira)

Además del accionista mayoritario de Miss Universo, el mandato judicial también atañe a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo de Raúl Rocha Cantú y presidente de Miss Universo México.

De igual manera se señala a los siguientes empresarios:

Andrés Javier Vázquez Ruiz

Alberto Charlan Salazar

Heliodoro Vargas Durán

Luis Aquilino Vásquez

Dentro de la estructura investigada, Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar son señalados como presuntos líderes, mientras que Rocha Botello, Vargas Durán y Vásquez cumplían funciones de supervisión operacional y financiera en las transacciones.

¿De qué se acusa a Raúl Rocha Cantú?

Esta nueva orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú mantiene la línea de investigación que imputa los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las pesquisas en contra de Raúl Rocha Cantú abarcan un monto aproximado de 3 mil millones de pesos movilizados entre 2014 y 2025.

Además de lo señalado, anteriormente había llevado un proceso previo por tráfico de armas e hidrocarburos, que se reactivó tras retirársele la condición de testigo colaborador.

Hasta el momento, Raúl Rocha Cantú o alguno de los implicados han hecho una declaración al respecto.