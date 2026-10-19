Pablo Lemus informó que 5 personas fueron detenidas tras los actos registrados al final de la segunda manifestación ciudadana por Agua Limpia, realizada en Jalisco durante la jornada.

El gobernador Pablo Lemus señaló que los detenidos viajaban en una camioneta robada, donde policías localizaron bidones con gasolina, luego de los ataques contra edificios públicos durante la jornada.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, los detenidos presuntamente participaron en incendios contra las puertas del Congreso y del Poder Judicial durante los disturbios registrados posteriormente al finalizar la protesta.

¿Qué ocurrió durante la manifestación por Agua Limpia?

Lemus explicó que la movilización comenzó de manera pacífica, mientras un grupo de personas intentó generar violencia y caos al inicio del recorrido ciudadano.

Según su publicación en X (antes Twitter), los propios manifestantes rechazaron a los integrantes señalados como violentos y los expulsaron del contingente antes de que avanzara la protesta.

El Gobierno realizó ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad, con la intención de proteger a los participantes y evitar enfrentamientos durante la jornada.

Queman puerta del Congreso del estado de Jalisco, tras marcha en demanda de agua limpia en Guadalajara. Foto: Salvador Cosío

Nota en desarrollo. En breve más información...