Lorena de la Garza presentó una denuncia ante la autoridad electoral contra Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García por presuntos actos de violencia política en razón de género y calumnia.

Esta semana presenté una denuncia ante la autoridad electoral en contra de Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García por los delitos de violencia política en razón de género y por el delito de calumnia. Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León

La presidenta del Congreso de Nuevo León sostiene que Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García difundieron información falsa relacionada con una supuesta inhabilitación por desvío de recursos públicos, acusación que rechazó de manera categórica.

Con la acción legal contra Samuel García y su esposa, Lorena de la Garza busca que las autoridades investiguen los hechos y determinen si existieron conductas sancionables conforme a la legislación electoral vigente.

Lorena de la Garza denuncia a Mariana Rodríguez y Samuel García

Lorena de la Garza presentó una denuncia formal ante la autoridad electoral en contra de Mariana Rodríguez y del gobernador Samuel García.

La medida responde a la presunta comisión de los delitos de violencia política en razón de género y calumnia.

La acción legal surge tras la difusión en redes sociales y ruedas de prensa gubernamentales —ante sus millones de seguidores— de la acusación de que fue inhabilitada por desviar 20 millones de pesos.

Ellos han dicho en varias ocasiones que yo fui inhabilitada por desviar 20 millones de pesos. Eso es absolutamente falso. Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León

Lorena de la Garza calificó esta afirmación como absolutamente falsa y señaló que los denunciados tienen pleno conocimiento de la falsedad de sus acusaciones.

Asimismo, enfatizó que este tipo de ataques han afectado a otras figuras políticas y mujeres.

En ese sentido, advirtió que la violencia política de género no puede emplearse como un escudo únicamente cuando a al gobernados y a su esposa Mariana Rodríguez les conviene.

Algo muy importante que tienen que saber y entender es que la violencia política de género no la pueden usar como un escudo solo cuando a ellos o a ella le conviene. Yo sí les quiero poner un alto y no lo voy a hacer sola Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León

Con este recurso legal, busca poner un alto a las calumnias y deja en manos de las autoridades la investigación correspondiente para definir si cometieron un delito.

Por último, Lorena de la Garza reafirmó su compromiso de seguir trabajando por Monterrey con la frente en alto, firmeza y total transparencia.