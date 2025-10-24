Se dio a conocer que la reunión con los acreedores de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos fue aplazada, sin fecha prevista, por lo que Grupo Salinas revisará la situación financiera.

Acorde con lo señalado, la reunión con los acreedores de Estados Unidos correspondería a la deuda que mantiene una de sus empresas, TV Azteca, por el cual reclaman el pago de 580 millones de dólares.

Sólo el reciente 22 de octubre se dio a conocer la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que ordenó pagar dicho monto y dejó sin efecto medidas cautelares a su favor.

Reunión con acreedores de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos fue aplazada

Fue en su conferencia mañanera que Claudia Sheinbaum habló sobre la revocación de las medidas cautelares y la reunión con los acreedores de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos, la cual fue aplazada.

Acorde con lo señalado, la reunión fue aplazada debido a que esperan la resolución del Décimo Tribunal Colegiado de la CDMX, que debería de resultar en los próximos días o semanas.

Aunque la reunión con los acreedores de Ricardo Salinas Pliego ahora será con la procuradora fiscal Grisel Galeano y el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

De momento, no se tiene una fecha próxima para la reunión con acreedores de Estados Unidos, sin embargo, se espera que tras la misma, tenga lugar dentro de las siguientes 10 semanas.

Grupo Salinas llama al diálogo tras fallo a favor de acreedores de Estados Unidos

Mediante comunicado, Grupo Salinas se pronunció tras el fallo a favor de los acreedores de Estados Unidos en el que llamó al diálogo.

Tal como menciona, Grupo Salinas reitero su disposición para alcanzar un acuerdo que favorezca a todas las partes y con base a la realidad de la industria en México.

Aunque también rechazaron la decisión del Décimo Tribunal Colegiado de CDMX, ya que sería contraria a derecho según Grupo Salinas, ya que se refiere a una incidencia en el núcleo del debate.