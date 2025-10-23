Fondos de inversión en Estados Unidos exigen un millonario adeudo a TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego y buscan declararle en desacato.

Ante la deuda de Ricardo Salinas Pliego que sigue en Estados Unidos, los accionistas de los fondos de inversión están litigando un adeudo de 580 millones de dólares a TV Azteca.

Por lo que buscan que se impongan sanciones por desacato contra Tv Azteca y además se extiendan a Grupo Salinas, como controlador.

Además de buscar los 580 millones de dólares, los accionistas de este fondo de inversión buscan que a Ricardo Salinas Pliego se le evalué como accionista mayoritario de Tv Azteca y esta manera pueda tener la misma pena.

Cabe recordar que el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul G. Gardephe, ordenó a Tv Azteca desistir de un par de demandas que la televisora presentó en México contra sus acreedores por una emisión de bonos en 2017.

De lo anterior se acusa a Tv Azteca y Grupo Salinas de negarse a pagar.

Y como en México, este grupo de Ricardo Salinas Pliego ha metido diferentes juicios para negarse a pagar su deuda pero en Estados Unidos del periodo de julio y septiembre de 2022.

Además informan desde el periódico La Jornada que desde el 22 de septiembre el juez Paul G. Gardephe ordenó que Tv Azteca y sus subsidiarias, funcionarios, agentes, servidores, empleados, abogados entre otros a “todas las medidas necesarias, de inmediato, para desestimar” las acciones judiciales que había en México contra los acreedores de la televisora.

Por lo que ahora los acreedores de los fondos de inversión de Estados Unidos a los que les debe Ricardo Salinas Pliego piden su pago.