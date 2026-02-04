Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, sorprendió al revelar en una entrevista con varios medios su sueño presidencial.

Comparando su objetivo con el éxito de Checo Pérez en la Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay reveló que si desea ser presidente de México.

Antonio Pérez Garibay confiesa que su sueño es ser presidente de México

En un encuentro con varios medios de comunicación, Antonio Pérez Garibay fue cuestionado sobre si algún día le gustaría contender para la presidencia de México.

Antonio Pérez Garibay confesó que ser presidente de México era uno de sus sueños.

Aunque sabe que algunos podrían ver muy lejano su sueño presidencial, Antonio Pérez Garibay lo comparó cuando deseó ver a su hijo convertirse en piloto de la Formula 1.

Un sueño que terminó haciéndose realidad, pese a lo lejano que podría verse en su momento.

“Nunca hay que decir que no, pero sí es mi sueño. Mi sueño es algún día ser presidente de México, como algún día mi sueño era que mi hijo fuera piloto de Fórmula 1” Antonio Pérez Garibay

Durante su conversación, Antonio Pérez Garibay admitió que su sueño presidencial podría generar escepticismo.

Sin embargo, Antonio Pérez Garibay confesó que prefiere que le digan loco por atreverse a hacer las cosas que los demás no hacen que seguir la corriente.

“Cuando yo digo que quiero ser presidente de México, la gente me dice que estoy loco. Entonces, me gusta estar loco, me gusta hacer las cosas que los demás no hacen. Soy de las personas que hago cosas que los otros no se atreven a hacer” Antonio Pérez Garibay

Antonio Pérez Garibay asegura que no va a llegar a ser presidente de México soltero

Durante su encuentro con los medios, Antonio Pérez Garibay fue cuestionado sobre su situación sentimental.

Antonio Pérez Garibay señaló que por su trabajo no tiene tiempo para ese ámbito; sin embargo, destacó que no llegará a la presidencia de México soltero.

“No voy a llegar a presidente de México soltero, estoy seguro de que habrá algo” Antonio Pérez Garibay

Cabe recordar que Antonio Pérez Garibay no es un desconocido en el ámbito político, ya que ha estado involucrado en la vida pública.

Antonio Pérez Garibay es actualmente delegado de Gobernación en Jalisco y aseguró que se encuentra comprometido con cumplir las responsabilidades del cargo.

Tras presentar algunos problemas de salud, Antonio Pérez Garibay aseguró que se encuentra mejor que nunca con una nueva dieta y ahora ya hace ejercicio.