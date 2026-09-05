Ángel Etiem Jiménez Castañeda es el político y docente que podría ocupar la curul que dejó Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados tras su muerte.

Su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en Córdoba, Veracruz, donde ha ocupado cargos municipales y dentro de la Secretaría de Educación estatal.

¿Quién es Ángel Etiem Jiménez?

Ángel Etiem Jiménez Castañeda es un docente y político veracruzano vinculado con Morena.

Actualmente, figura como diputado federal suplente de Zenyazen Roberto Escobar García por el Distrito 16 de Veracruz, con cabecera en Córdoba, para la LXVI Legislatura.

Ángel Etiem Jiménez (Facebook | Ángel Etiem Jiménez)

Tras la muerte de Escobar, ocurrida en septiembre de 2026, Jiménez aparece como la persona registrada para sustituirlo en la Cámara de Diputados, aunque su incorporación deberá realizarse conforme al procedimiento legislativo correspondiente y después de que se formalice la vacante.

¿Cuántos años tiene Ángel Etiem Jiménez?

No existe una fecha de nacimiento pública confirmada de Ángel Etiem Jiménez. El Sistema de Información Legislativa registra este apartado como “N/A”.

¿Quién es la esposa de Ángel Etiem Jiménez?

Hasta el momento, no se encontró información pública sobre una esposa o pareja de Ángel Etiem Jiménez Castañeda.

¿Ángel Etiem Jiménez tiene hijos?

No existe información pública confirmada que permita establecer si Ángel Etiem Jiménez tiene hijos, cuántos son o cuáles son sus nombres.

Ángel Etiem Jiménez (Facebook | Ángel Etiem Jiménez)

¿Qué estudió Ángel Etiem Jiménez?

La información oficial disponible no detalla el grado académico de Ángel Etiem Jiménez en la ficha individual del legislador.

Sin embargo, su trayectoria profesional está estrechamente relacionada con el ámbito educativo y con la administración pública vinculada a la educación.

¿En qué ha trabajado Ángel Etiem Jiménez?

Ángel Eiem Jiménez Castañeda se ha desempeñado como docente y funcionario público.

También fue regidor quinto del Ayuntamiento de Córdoba durante el periodo 2018-2021.

Posteriormente, ocupó responsabilidades en el área educativa municipal y, en 2024, fue designado delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Córdoba, cargo que aparece en el Manual Específico de Organización de la dependencia.