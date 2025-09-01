Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, aseguró que le corresponde a Andrés Manuel López Beltrán decidir si asiste o no a las asambleas que realiza el partido.

Esto durante la celebración de una asamblea en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX), en donde Luisa Alcalde señaló que el secretario de Organización del partido no tiene ningún impedimento para asistir a las reuniones.

Con anterioridad la dirigente nacional de Morena señaló que Andrés Manuel López Beltrán sí está trabajando en beneficio del partido, a pesar de que no asista a las giras.

Corresponde a Andrés Manuel López Beltrán decidir si asistir a asambleas de Morena o no: Luisa Alcalde

Ante la inasistencia de Andrés Manuel López Beltrán a la más reciente asamblea de Morena en la CDMX, Luisa Alcalde manifestó que le corresponde a él decidir si asiste o no.

La dirigente de Morena aseguró que el secretario de Organización del partido “está trabajando bien”, pues pese a no acudir a las reuniones está vigilando que las mismas se estén llevando a cabo como está pactado.

Y es que Luisa Alcalde destacó que solo este domingo 31 de agosto de 2025 se llevan a cabo 7 mil asambleas de Morena en el país, pues la intención es conformar más de 71 mil 500 comités seccionales.

“Andrés Manuel López Beltrán está trabajando muy bien, le toca a él decidir qué le conviene más, si asistir a una de las asambleas o en su caso estar vigilando todas las asambleas que se están realizando”. Luisa Alcalde

Ante esta situación Luisa Alcalde dejó abierta la posibilidad para que Andrés Manuel López Beltrán asista a alguna asamblea, pues indicó que podría hacerlo “más adelante”.

No obstante, la dirigente de Morena reiteró que pese a que esto no llegara a ocurrir, Andrés Manuel López Beltrán está haciendo un buen trabajo como secretario de Organización del partido.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de organización de Morena (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Luisa Alcalde defiende trabajo de Andrés Manuel López Beltrán pese a no ir a giras

A pesar de que Andrés Manuel López Beltrán no aparece en las giras de Morena desde algunos meses atrás, Luisa Alcalde defendió que sí está trabajando.

Al ser cuestionada sobre la constante ausencia del secretario de Organización de Morena, Luisa Alcalde resaltó que sí está trabajando, e incluso “está trabajando muy bien”.

La dirigente de Morena aseguró que Andrés Manuel López Beltrán está “contribuyendo a fortalecer el trabajo organizativo”, el cual defendió corresponde a todos los militantes de Morena.